Sanità cuneese e nuovo ospedale unico, pomeriggio informativo alle Acli provinciali

Nel pomeriggio di martedì 22 marzo, nella sede provinciale delle Acli di Cuneo si è svolto un interessante incontro di informazione e formazione rivolto a tutti i consiglieri di presidenza, ai consiglieri provinciali e ai responsabili di servizi, sul tema della sanità in provincia di Cuneo e, in particolare, sulla questione del nuovo ospedale unico che dovrà essere realizzato nel capoluogo.

A illustrare la situazione è stato invitato Massimiliano Cavallo, caporedattore del settimanale La Guida, che, per il suo giornale, segue da anni il tema e che ha presentato con estrema chiarezza e concretezza i termini della questione, a partire da come è nata, passando per le varie posizioni, le tappe che hanno portato al momento attuale e i possibili sviluppi futuri.

In suo intervento è stato seguito con grande attenzione e interesse da parte dei consiglieri presenti in sala e da coloro che hanno partecipato alla riunione da remoto, tramite collegamento internet, e ha contribuito alla presa di coscienza, da parte di tutti, dell’attualità e dell’importanza della questione, sulla quale l’associazione, a livello provinciale, si è assunta l’impegno di discutere e confrontarsi, anche in vista dell’elaborazione di un documento in cui si chieda ai politici e alla società civile una presa di posizione netta a favore della sanità pubblica e per la salvaguardia del diritto di tutti all’accesso al servizio di salute pubblica.