A Barge sarà attivato lo sportello pubblico per il lavoro

Dal 31 marzo il Comune di Barge ospiterà stabilmente uno sportello decentrato del Centro per l’impiego di Saluzzo.

Sarà aperto il primo e l’ultimo giovedì di ogni mese, dalle 9.00 alle 12.00, al primo piano del palazzo del municipio, in piazza Garibaldi 11.

Possono rivolgersi allo sportello persone residenti a Barge e nei comuni limitrofi.

L’iniziativa è uno dei risultati della convenzione che il Comune di Barge ha sottoscritto con Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Centro per l’impiego di Saluzzo con lo scopo di raggiungere in maniera capillare anche le persone che abitano nelle zone più distanti dal Centro per l’impiego di pertinenza.

Finalità dell’accordo è instaurare una maggiore prossimità con i cittadini del Comune di Barge e dei territori limitrofi, mettendo a disposizione uno strumento che supporti concretamente l’occupazione, aiuti nella ricerca del lavoro o del percorso di orientamento professionale più adatto, e sostenga le aziende nel selezionare i candidati migliori e nel gestire gli adempimenti di legge in materia di lavoro.

«Siamo molto contenti di questa iniziativa nata grazie alla fruttuosa collaborazione con il Centro per l’impiego – commenta Piera Comba, Sindaca di Barge – Mai come in questo momento il lavoro assume in sé, soprattutto per i soggetti più fragili, una fondamentale valenza economica e sociale, oltre a dare pieno adempimento al dettato costituzionale».

Già dal 2021 personale qualificato del Centro per l’impiego è a disposizione presso il Comune di Barge: fra le iniziative finora organizzate, anche laboratori sulla ricerca attiva di lavoro rivolti a persone disoccupate e incontri con giovani che svolgono servizio civile presso il Comune di Barge.

Chi desidera prendere appuntamento con lo sportello per il lavoro del Comune di Barge o chiedere informazioni può contattare il Centro per l’impiego di Saluzzo telefonando al 0175.42732 o scrivendo un’email a info.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it