Sabina Fornetti atleta paralimpica saluzzese nel film “Corro da te” con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino

Dopo una serie di rinvii, causa Covid, è nelle sale, al cinema da giovedì 17 marzo, la commedia romantica “Corro da te” del regista sceneggiatore Riccardo Milani, autore di successi sul grande schermo come “Come un gatto in tangenziale” o “Benvenuto presidente”.

Nel film, in cui si tocca con ironia il tema delicato e poco trattato della disabilità, anche una saluzzese: Sabina Fornetti, atleta paralimpica di sitting volley , nel ruolo di comparsa, tra il gruppo degli amici sportivi di Chiara, interpretata da Miriam Leone, protagonista insieme a Pierfrancesco Favino, nei panni di Gianni.

I due attori sono a fianco a fianco in un inedito duetto: un ricco imprenditore, narcisista, bugiardo e seduttore seriale, disposto a tutto, anche a fingere di essere su una sedia a rotelle, pur di conquistare lei, una giovane violinista, che gioca a tennis, sensibile e colta, su una sedia a rotelle per davvero, a causa di un incidente.

Sabina, capitano della squadra femminile della DiaSorin Fenera Chieri ’76, ha preso parte alle riprese della pellicola, nel febbraio 2020 a Torino, prima dello stop per pandemia, insieme ad alcuni altri giocatori biancoblù.

“Fare sport tira su il morale. Io gioco a pallavolo” dice in una scena in cui è seduta intorno ad un tavolo con Pierfrancesco Favino, ribandendo a lui che anche i disabili possono fare attività sportiva.

Come è stata scelta?

“Filippo Vergnano, il presidente della società in cui gioco, il Fenera Chieri76, era stato contattato dalla produzione che era alla ricerca di una location per creare, sul set, dei campi da tennis. Cercavano anche comparse e sono stata segnalata.

Dopo il provino mi è arrivata la telefonata: ero stata scelta e la cosa mi ha fatto davvero molto piacere. Essere sul set, anche solo per due giorni, è stato simpatico e interessante e mi ha fatto vedere l’immenso lavoro del dietro le quinte del cinema e le tante persone che vi lavorano, dal regista ai costumisti, ai truccatori, agli operatori delle macchine, tutti molto gentili e disponibili”.

Dell’esperienza, Sabina sottolinea “Mi ha colpito la grande bravura di Favino che considero il migliore attore al mondo, per la sua capacità espressiva e insieme la sua normalità e umiltà durante le riprese. Come quella della protagonista Miriam Leone, grande attrice di vera umanità. Hanno lavorato un sacco: entrambi mi hanno stupito per come si sono approcciati al ruolo e al tema, con sensibilità e studio nell’imparare la gestualità e il muoversi in carrozzina dei disabili. Sono riusciti a trasferire tutto con naturalità nel film”.

Come è stato rivedersi nella pellicola?.

“Mi ha fatto effetto. Io l’ho visto già quattro volte. La prima mi sono cercata nel momento in cui dico la battuta a “Gianni”. Le volte successive in altre sequenze. E’ molto significativa per me questa commedia perché affronta il tema della disabilità con normalità, senza lo sguardo pietistico e con vena umoristica. Penso che sia così anche per molti spettatori.

Abbiamo organizzato, venerdì scorso, di vedere il film in gruppo, alla Multisala di Saluzzo. E mi è piaciuto cogliere le impressioni dirette dalla poltrona in sala, essere riconosciuta, sentire la risata e la commozione suscitata da alcuni passaggi della commedia”.