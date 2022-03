A Saluzzo cordoglio per la morte di Sergio Anelli, scrittore, uomo di cultura e di importanti battaglie civili

Grande cordoglio e testimonianze di amicizia, stima e solidarietà stanno giungendo alla famiglia per la morte, avvenuta questa mattina, mercoledì 23 marzo di Sergio Anelli, insegnante, scrittore, uomo di cultura a tutto tondo, appassionato di arte, storia, politica, uomo di incisivo impegno civile.

Ha partecipato in modo attivo alle problematiche del territorio, voce critica e a volte scomoda, ma sempre indirizzata al miglioramento di vari ambiti della società.

Aveva 76 anni, è stato “anima della sinistra saluzzese, professore di Lettere, critico letterario, esperto di welfare, testimone di una stagione storica (quella del PCI italiano e saluzzese), osservatore critico e motore dell' opera di moralizzazione all’interno dell'Ospedale di Saluzzo, dopo l’agguato Damiano", scrive con rimpianto il chirurgo Corrado Lauro attraverso i social.

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: "Un grave lutto. A Sergio devo molto perché fu lui insieme ad altri amici a consentire il mio ingresso in Consiglio comunale nel 2002. Era la memoria storica della sinistra saluzzese. Spesso discutevamo e non sempre sulle stesse posizioni, ma le sue riflessioni erano sempre utili e stimolanti. Sono molto vicino alla famiglia, in particolare ad Alida a cui mi lega una lunga amicizia e con cui da anni condividiamo la passione e l’impegno politico".

In veste di scrittore Anelli pubblicò diversi romanzi, costruendo la sua narrazione con inserti dedotti da documentazioni e testimonianze, secondo la sua concezione di "letteratura realtà". Tra i titoli “Tradire Pisacane” (Premio Pavese 2000), “Il caso Nicolay”, “9 giugno ’37” e “Omicidio in danno del dottor A” dove inquadra una pagina drammatica di vita saluzzese che entrò nella cronaca nazionale: la tragica storia del dottor Amedeo Damiano, già presidente dell’Ussl 63 di Saluzzo, deceduto nel 1987 per le conseguenze di ferite d’arma da fuoco, dopo l’agguato dai contorni mafiosi di cui fu vittima.

Era stato tra i fondatori e faceva parte del Consiglio direttivo di “Officina delle Idee per l’ospedale di Saluzzo”. L’associazione, presieduta da Giovanni Damiano, è vicina alla famiglia. Perde il consigliere “che rappresentava la memoria storica di un’associazione che aveva contribuito a creare, un testimone d’eccellenza di 40 anni di politiche sanitarie, un uomo con la capacità di guardare al futuro della Sanità del territorio, ma non solo, senza lo sguardo nostalgico al passato, con una visione di assoluta modernità sulla medicina, cure domiciliari, tecnologia applicata al settore”.

Sergio Soave, politico e storico “Perdo un grande amico e compagno di belle battaglie con il coraggio di denunciare la verità sul caso Damiano che stava per essere derubricato dalla magistratura. Era un grande intenditore d’arte, artista lui stesso in profonda amicizia con l’amico scomparso, il pittore Piero Bolla. Portò personaggi della critica interazionale a Saluzzo che ebbero modo di tornare e conoscerla. La città gli deve molto. I suoi amici lo piangono oggi con grande commozione, condividendo il dolore della moglie e dei figli”.

Aveva fatto parte anche del Consiglio di Amministrazione della CrSaluzzo. Curatore di mostre, autore di editoriali, ha ricoperto anche nei primi anni del 2000 il ruolo di direttore del settimanale "Saluzzo Oggi".

Lascia la moglie Pinuccia, i figli Alberto e Alida, già assessore comunale alle Politiche Sociali, con le loro famiglie.