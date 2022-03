La solidarietà dei Battuti Neri di Bra: oltre mille euro in farmaci e medicinali per l’Ucraina

La generosità non ha confini e anche a distanza di 2mila chilometri si può far sentire la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra.

Con questo spirito è nata l’iniziativa dei Battuti Neri di Bra: destinare le offerte delle Messe prefestive per offrire un aiuto solidale concreto al martoriato popolo ucraino. L’appello ha generato una risposta notevole e in due settimane sono stati raccolti 1.100 euro, che sono stati convertiti in farmaci e medicinali di primo soccorso. È stato il tesoriere del sodalizio, Valentina Clerico, ad occuparsi dell’operazione di acquisto presso una farmacia cittadina. Qui i prodotti, concentrati in uno scatolone, saranno ritirati e distribuiti direttamente a cura del Consolato ucraino di Torino. In tutto 126 articoli divisi in dosaggi per adulti e per bambini. Ci sono antibiotici, antinfiammatori, antipiretici, antidolorifici, pomate cicatrizzanti per ferite e ustioni, garze, bende, siringhe ed integratori di vitamine e minerali.