Autolinee Sav, da sempre i mezzi di fiducia del Cuneo Volley

Un sostegno, ma soprattutto una garanzia di professionalità e puntualità per tutte le trasferte della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo in giro per l’Italia; il Gruppo Sav conferma il proprio supporto al Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo.

Una collaborazione solida, il cui inizio risiede proprio nella passione per questo sport, in primis da parte dei soci, come afferma Rudi Zuliani: «Qui tutti abbiamo giocato a pallavolo, e la passione per questo sport si è trasformata in seguito nella collaborazione che ci lega fin dagli albori del PalaTenda. Accompagnare le squadre in trasferta, sia ai tempi della Superlega che negli anni della serie B, è sempre stato per noi motivo di orgoglio. Riveder tornare grande il Club biancoblù ed essere parte di questo progetto, ci rende fieri».

Il GRUPPO SAV, fondato alla fine degli anni ’50, è condotto a livello familiare dalle famiglie Zuliani e Ariaudo che gestiscono una settantina di dipendenti tra personale di guida, addetti officina e impiegati amministrativi.

Nata oltre 60 anni fa con il servizio di linea, dagli anni ’90 orientata in servizi turistici è ora azienda di riferimento nel settore noleggio. Ad oggi il parco mezzi annovera 80 Autobus, di cui 30 dedicati all’attività di Gran Turismo –Bus sempre rinnovati di ultima generazione e green, dotati dei comfort necessari per rendere piacevole ogni viaggioIl gruppo, composto dalle società SAV Autolinee Srl e Autolinee Valle Pesio Srl, rientra nel Consorzio Trasporti Grandabus nella gestione di servizi di linea della provincia cuneese. Annualmente, in media, i mezzi del gruppo sav percorrono complessivamente 3.500.000 Km Un’azienda all’avanguardia, che oltre ad essersi affermata con collaborazioni sociali e riconosciuta come azienda affidabile dalle migliori Agenzie Viaggio e Tour Operator da oltre 5 anni è in Partnership con FlixBus, la società tedesca di autobus a lunga percorrenza che effettua servizi di trasporto in tutta Europa. Attualmente il Gruppo ha 4 mezzi impegnati sulla linea TORINO – BUDAPEST, possiamo anticipare che presto verrà riattivata la linea sulla tratta CUNEO-SALISBURGO . Linee impegnative, che richiedono autobus sempre nuovi con al massimo 2-3 anni, e comfort ad altissimo livello.