Sci di fondo, EYOF 2022: Davide Ghio 4° nella 10km, ottavo posto per Elisa Gallo

A Vuokatti, in Finlandia, seconda giornata di gare degli EYOF 2022, il Festival olimpico della gioventù europea (European Youth Olympic Festival), dove la cuneese Elisa Gallo era impegnata nella 5Km in tecnica classica.

Sin da subito è una vera e propria lotta per fermare il crono con il tempo migliore: a spuntarla è la veneta del Centro Sportivo Carabinieri che non si è risparmiata sin dal primo chilometro dimostrando sin da subito di essere un'avversaria temibile per la forte fondista svedese Lisa Eriksson, che ha così chiuso al 2° posto a 6''6 da De Martin. Bis della valdostana Nadine Laurent che affronta gli ultimi 300 metri con la determinazione necessaria per essere davanti all'altra svedese Tove Ericsson, quarta. Quinta piazza per la ceca Nela Pubalova. 8° posto per l'atleta piemontese delle Fiamme Gialle Elisa Gallo, che chiude a 43'' dalla compagna di squadra.

Al maschile, arriva il secondo oro per Niko Anttola, dopo quello ottenuto nella 10Km in skating di ieri. Il finlandese, autore di una gara perfetta, è riuscito a battere ceco Jiri Tuz con un distacco di 10”6. Per il terzo posto si sono dati battaglia il cuneese Davide Ghio e lo svedese Elias Danielsson: quest'ultimo ha avuto la meglio sull'atleta delle Fiamme Gialle che ha quindi chiuso al 4° posto a 19'' dalla vetta.

La manifestazione sulle nevi finlandesi torna giovedì 24, con la Sprint.