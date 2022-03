Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo riceve Busto Arsizio nell'ultima di regular season, giovedì scatta la prevendita

Prenderà il via alle ore 9:30 di giovedì 24 la prevendita per l’ultima giornata di regular season che sabato 2 aprile alle ore 20:30 proporrà la sfida casalinga con una Unet e-work Busto Arsizio a caccia di un difficile ma non impossibile quarto posto. Un match con tante ex da una parte e dall’altra che promette spettacolo e che potrebbe contare su un motivo di interesse in più, vale a dire la prima in maglia UYBA di Laura Dijkema, che si sta allenando agli ordini di coach Musso e che la società di via Maderna punta a tesserare proprio entro sabato 2 aprile.

In casa Bosca S.Bernardo Cuneo non mancheranno le motivazioni, dal desiderio di riscattare la brutta sconfitta della gara di andata alla voglia di chiudere in bellezza cercando un successo che potrebbe valere il record di punti in regular season e dare lo slancio giusto per affrontare i quarti di finale dei playoff scudetto, che per le gatte inizieranno sabato 9 aprile. A fare da cornice all’incontro un palazzetto al 100% di capienza dopo oltre due anni, che potrà essere l’arma in più delle biancorosse. I biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it) e presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30).

PROMO UNDER 14 Per la partita con Busto Cuneo Granda Volley propone una promozione riservata agli Under 14, che avranno diritto all’ingresso gratuito se accompagnati da un adulto, che avrà diritto al biglietto ridotto. Per usufruire della promozione, a disponibilità limitata, è necessario recarsi presso la segreteria di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30); per info e prenotazioni è possibile inviare una e-mail a biglietteria@cuneograndavolley.it o chiamare il numero 0171.1961194.