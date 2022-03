Eletto a Bagnolo Piemonte il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

"Spero che con questa squadra di consiglieri riusciremo a fare tante cose belle per il nostro paese. Grazie di cuore." Queste sono le parole di Lorenzo Bazzoli, classe 2011, nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Nel pomeriggio di martedì 22 marzo, presso il cortile del Plesso Scolastico di via Don Milani, si è tenuta la proclamazione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Primo Cittadino di Bagnolo, Fabio Bruno Franco, visibilmente emozionato, ha consegnato la fascia a Lorenzo Bazzoli congratulandosi per il traguardo raggiunto affermando che "i ragazzi sono il nostro futuro".

A livello comunale il progetto è seguito dall'assessore alle politiche giovanili, Chiara Fornero, dalle consigliere comunali Laura Arena ed Elisa Maurino. L'amministrazione comunale ringrazia Angela Tenca, referente del progetto, per il prezioso lavoro svolto; il dirigente scolastico e gli insegnanti per la costante e continua collaborazione. Un grazie speciale va a Lara Sindaca e ai consiglieri uscenti del CCR per la loro presenza alla proclamazione odierna.