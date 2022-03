Ricco bottino in medaglie per le atlete della Cuneoginnastica a Candelo

Si è svolta a Candelo la seconda prova del campionato regionale Silver LD di Ginnastica ritmica. La ASD Cuneoginnastica ha partecipato alla competizione con ginnaste di diverse età ed è tornata a casa con medaglie e tante soddisfazioni.



Ad aprire la giornata di gara per la ASD Cuneoginnastica è stata Sofì Myftaraj (anno 2013) che alla sua primissima esperienza di gara individuale esegue una precisissima esecuzione al corpo libero (12.00) e un'ottima palla. Sofì sale sul gradino più alto del podio e si guadagna il titolo di Campionessa regionale LD nella categoria A1.



Nella categoria LD A3 (anno 2010) Veronica Rossi porta a termine una bella gara a corpo libero e clavette e guadagna un buonissimo 5^ posto seguita dalle compagne Alice Falletto (7^) e Arianna Caliman (10^).



Nel pomeriggio sono scese in pedana le ginnaste junior. Alice Rosso J1 esegue un'esecuzione pulita e convincente al cerchio (11.600) ma a causa di qualche errore di troppo alle clavette scivola al 6^posto in classifica.



Tra le J2 scende in pedana Alexandra Mandrile con cerchio e palla e si classifica ai piedi del podio; segue in 19^ posizione la compagna Arianna Not.



Campionessa regionale LD J3 Irene Ciarlo che esegue due incantevoli esecuzioni a cerchio e palla e convince la giuria che la premia. Buona gara anche per Giorgina Plaku che, reduce da un infortunio, non è riuscita a esprimersi come voleva all'attrezzo fune e rimane ai piedi del podio.



Tra le senior 1 Anna Fraire vince la medaglia d'argento. Complimenti ad Anna per l'ottima esecuzione al cerchio che le vale uno tra i punteggi più alti di tutta la gara.



A chiudere le competizioni del livello LD sono scese in pedana le senior 2. Alla loro prima esperienza in questa categoria, Francesca Bertaina sale sul terzo gradino del podio seguita dalla compagna Chiara Garello. Carolina Lovera si classifica in 8^ posizione a causa di qualche errore di troppo.



Nel Livello LE (eccellenza) categoria Allieve 2 (2012) Matilde Viano non lascia spazio alla concorrenza e sale sul gradino più alto del podio laureandosi campionessa regionale.



Molto bene anche Beatrice Mandrile che con tre belle esecuzioni ricche di passaggi interessanti conquista la medaglia d’argento. Per lei miglior punteggio della gara con 14,300 alle clavette.



Atlete e Tecniche tornano a casa soddisfatte e con un ricco bottino. Non è stato facile arrivare pronte a questo appuntamento. La pandemia nei mesi precedenti ha fermato spesso le ginnaste durante la loro preparazione.



Il prossimo appuntamento è sabato 26 marzo al palazzetto dello sport di Cuneo. La Cuneoginnastica vi aspetta numerosi a tifare per tutte le nostre atlete del settore Agonistico.



La competizione sarà aperta al pubblico. L’ingresso è gratuito.



Per accedere sarà necessario registrarsi attraverso il portale dedicato sul sito www.cuneoginnastica.it.