A Busca torna la pulizia settimanale delle strade

Il Comune, in collaborazione con il Consorzio ecologico cuneese, ha riavviato la pulizia a rotazione delle strade comunali con spazzatrice meccanica.



Gli interventi si svolgono ogni settima al venerdì dalle ore 14 alle 15,30 circa, subito di seguito alla pulizia di corso Giolitti che avviene alla chiusura del mercato settimanale.



Per eseguire correttamente il lavoro, in alcune strade del concentrico si rende necessario istituire il divieto di sosta dalle ore 14 alle 15,30 nel secondo e nel quarto venerdì di ogni mese. Nel secondo venerdì del mese le strade interessata sono viale Nazioni Unite e viale Strasburgo, nel 4° venerdì del mese sono via Pes di Villamarina, con divieto soltanto nel tratto davanti alle scuole dell’infanzia e del micronido, viale Concordia e il lato strada di fronte alle scuole di piazza Fratelli.



“Ricordo – dice l’assessore all’Ambiente Diego Bressi - che le date della pulizia strade sono comunicate sulla app Telegram - Comune di Busca, gratuita e anonima. Invitiamo tutti i cittadini ad iscriversi per ricevere gli avvisi più importanti per la popolazione, non soltanto quelli relativoi alla pulizia strade. Colgo questa occasione anche per richiamare i proprietari dei cani al dovere di raccogliere le deiezioni e sollecito tutti a contribuire a mantenere e a far mantenere il decoro della città, anche con segnalazioni all’indirizzo email raccolta.rifiuti@comune.busca.cn.it. La stessa cura va riposta nel conferimento dei rifiuti nei cassonetti ancora presenti sul territorio e riservati ai soli residenti nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta, mentre continua il controllo con telecamere mobili da parte della Polizia municipale sul rispetto delle regole”.