A Grinzane Cavour si pensa a ristrutturare l'ex asilo ai piedi del castello

Rendere Grinzane Cavour sempre più un polo di attrazione turistica, culturale e green nell’impatto ambientale e nella mobilità, potenziando l’offerta oltre il castello.

L’amministrazione comunale ha presentato il progetto “Sulle orme del Conte di Cavour: Il borgo si racconta” inserendolo nel Bando Borghi Pnrr per un importo di 1 milione e 600 mila Euro. Un intervento che, qualora venisse finanziato, permetterebbe di recuperare l’ex asilo, struttura importante adiacente alla piazza ai piedi del castello, donata dalla Marchesa Adele Alfieri di Sostegno al Comune.



«Abbiamo ritenuto doveroso partecipare al bando presentando un progetto che potesse valorizzare questo edificio, composto da due piani, afferma il sindaco Gianfranco Garau. Questo intervento fa parte di dieci azioni mirate a rivitalizzare il borgo, escludendo ovviamente la grande vivacità del castello. I lavori verterebbero sul recupero strutturale, energetico e impiantistico per la creazione di un punto info-tourism, di un wine lab con percorso di degustazione, di una piccola biblioteca dedicata al vino e di una terrazza panoramica che potrà ospitare eventi pubblici e privati sul panorame delle Langhe». All’esterno si vuole anche creare una zona di ricarica e-bike e per auto elettriche.