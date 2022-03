Alla Roccarina di Chiusa di Pesio un'infestazione di processionaria

La segnalazione arriva dal Parco del Marguareis, in valle Pesio, e si sostanzia in un appello ai visitatori a prestare la massima attenzione - e a una lista di precauzioni da adottare - : nella zona della Roccarina di Chiusa di Pesio si è riscontrata un'infestazione di processionaria del Pino che, nonostante il Parco abbia cercato di attivarsi per risolvere, in parte ancora persiste.

Le larve di processionaia - lunghe 3 o 4 centimetri - si riconoscono dal capo nero con peluria gialla, dal corpo giallo-bruno ventralmente e grigio dorsalmente, con tubercoli di pelo arancione; si muovono solitamente in lunghe file indiane caratteristiche.

Si chiede quindi ai visitatori di non toccare i globuli bianchi che si possono trovare sui pini, ovvero i nidi delle processionarie, così come i tronchi e i rami delle piante. Di non sostare nelle zone infestate e di controllare l'assenza di larve sul terreno prima di sedervisi, così come d'indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe. Nel caso si passeggiasse in zona con il cane sarà necessario tenerlo al guinzaglio corto per evitare contatti con la processionaria.