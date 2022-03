Bilancio di esercizio delle imprese sociali, se ne parlerà in un webinar promosso dal CiSem

Il CISeM svolge un’ importante azione di promozione di analisi ed indagini sull’economia locale, fornisce suggerimenti e proposte agli organi di governo camerali, stimola iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese sociali, analizza punti di forza e debolezza degli organismi del Terzo Settore, promuove la collaborazione in rete e per filiere tra organismi e tra imprese profit e non profit, stimola la collaborazione tra enti pubblici e privati, promuove la formazione e diffonde la cultura imprenditoriale sociale.

Nell’ambito delle sue attività il CISeM ha previsto di realizzare un ciclo di webinar estremamente interessanti dedicati alle tante sfaccettature del mondo del sociale.

Dopo gli appuntamenti di giugno e ottobre 2021 lunedì 28 marzo ìdalle ore 17 alle 19 si svolgerà il terzo webinar sul tema “Il bilancio di esercizio delle imprese sociali – una lettura consapevole.”

A livello nazionale l’avvento delle imprese sociali ha modificato a fondo l’immagine del terzo settore. Il riconoscimento di una funzione di produzione di beni e servizi senza il perseguimento di fini esclusivamente lucrativi, ponendo l’interesse generale al centro dell’attività e degli obiettivi di sviluppo, ha implicato una crescente attenzione, sfociata negli anni nell’emanazione della legislazione speciale in materia.

Aprirà i lavori Alessandro Durando, Presidente CiSeM, a seguire interverrà Luca Bagnoli, Professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Firenze e giornalista della Rivista Impresa Sociale, uno dei massimi esperti italiani in materia, interverrà sul tema: “Dal bilancio economico al valore sociale: la specificità dell’impresa sociale.”

L’intervento sarà commentato dai rappresentanti delle organizzazioni cooperative e seguito da un dibattito sul tema dell’impresa sociale.

La partecipazione al webinar è gratuita accedendo al seguente link

https://us02web.zoom.us/j/3304938156