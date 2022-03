Bra, il Comune al lavoro su un progetto per ampliare l’asilo nido

Sul territorio braidese sono attualmente presenti un asilo centrale in via Caduti del lavoro e due micronidi in via Sartori e presso la scuola Montalcini.

Negli ultimi giorni, però, l’Amministrazione è al lavoro per migliorare l’offerta: "Recentemente, è uscito un bando specifico del Pnrr riguardante gli asili nido, sia per l’ampliamento di strutture già esistenti che per costruzioni ex novo", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa. "Abbiamo dunque la possibilità di ampliare quello in Via Caduti con una nuova costruzione di circa 130 m² che si collocherebbe tra questo e il Piazzale della Croce Rossa, che si trova lì di fronte. Ci tengo a sottolineare che questo non andrebbe a influire sull’eventuale realizzazione della strada, prevista dal piano regolatore, che potrebbe portare da piazza Giolitti all’ex scalo merci, in quanto rimarrebbero le distanze sufficienti. Così, potremmo accogliere lì una trentina di bimbi, riuscendo a razionalizzare il servizio. Sottolineo che in questo momento non esiste un vero e proprio progetto, perché il bando permette di partecipare anche solo con una documentazione. Gli uffici Ripartizione Lavori Pubblici stanno dunque elaborando la domanda di partecipazione attraverso un’analisi della fattibilità. Ancora una volta, voglio ringraziare tutto i loro componenti per il loro impegno e capacità di cogliere qualsiasi occasione che arriva dai bandi Pnrr".

Aggiunge il sindaco Gianni Fogliato: "Investire negli asili nido è sempre importantissimo per la nostra comunità, come parte delle politiche famigliari. In particolare, nella nostra città questi sono stati sempre all’avanguardia e siamo riusciti a ridurre le lista d’attesa, garantendo un posto per tutti quelli che ne hanno bisogno. Si tratta ora di rendere più efficiente il servizio, rendendo più fluido anche l’aspetto didattico. Accogliere più studenti nella sede in via Caduti permetterà di ridurre i costi, potendo mantenere le tariffe attuali a fronte di altri aumenti, come quello per l’energia".