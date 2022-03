Depressione e suicidio? Parliamone! Nasce in Piemonte l'Osservatorio Nazionale Suicidi

Nel solo 2019 i suicidi in Italia sono stati 3.680, con un'incidenza maggiore nelle regioni nel nord, mentre nel solo Piemonte il tasso di mortalità per suicidio è stato dello 0.82% ogni 10mila abitanti (dati Istat). Come se non bastasse, il forte incremento dell'uso di farmaci antidepressivi ha portato le stime a conteggiare circa 3 milioni di persone depresse su tutto il territorio nazionale. È per cercare di contrastare questa drammatica tendenza, amplificata durante la pandemia, che è nato sul territorio regionale l'Osservatorio Nazionale Suicidi, promosso dal Comitato per la Fondazione Giuseppe Abbattista.

L'iniziativa si porrà come punto di riferimento nazionale per l'approfondimento e la divulgazione sui temi della depressione e del suicidio anche grazie all'apertura di una struttura ambulatoriale specializzata con studi medici, laboratori e un centro diagnostico dove svolgere visite ed esami; il tutto andrà anche in supporto dei Centri di Salute Mentale. Inoltre, verranno realizzati un coworking medico-scientifico, una biblioteca e uno spazio eventi. Ma non finisce qui, perché l'intenzione è quella di dedicarsi all'alta formazione con l'istituzione di un master in sociologia, uno in psicologia e uno in giornalismo con un'attenzione dedicata proprio al suicidio.

Il nuovo Centro è stato ideato dalla famiglia Abbattista per ricordare Giuseppe, suicidatosi a 28 anni: "Parlare di suicidio - spiega il fratello Raffaele, direttore di ONS - è difficile perché suscita vergogna e crea stigma, diventando invisibile e inascoltato: io ho avuto la forza di trasformare la rabbia in qualcosa di utile per gli altri. ONS, che nelle nostre intenzioni significa anche Operazione Nuova Speranza, ha l'obiettivo di fare qualcosa mettendo la prima pietra di un luogo fisico affinché il silenzio non rimanga tale".

La creazione di ONS in Piemonte rappresenta un forte valore aggiunto per il territorio: "Trasformare il dolore in opportunità - ha sottolineato l'assessora al welfare della Regione Chiara Caucino - è un'azione che pochi riescono a compiere ma che dovremmo provare a fare tutti dalle difficoltà che viviamo quotidianamente. La Regione, da parte sua, ha messo a sistema nuove risorse anche per il sostegno agli adolescenti, una delle categorie più colpite dal disagio e dall'isolamento creati dalla pandemia".