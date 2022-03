Domani al Santuario di Vicoforte la preghiera per la pace, in contemporanea all'atto di consacrazione del Santo Padre

"A quasi un mese dall'inizio della guerra che minaccia la pace mondiale, Papa Francesco, nella solennità dell'Annunciazione, venerdì 25 marzo, compirà un solenne atto di consacrazione dell'umanità, rivolto in particolare alla Russia e all'Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria" spiega in una lettera il vescovo della Diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli. "La liturgia si svolgerà nella basilica di San Pietro alle 17 e sarà trasmessa in mondovisione. L'atto di consacrazione si svolgerà verso le 18.30. Chiedo a tutti i sacerdoti di unirsi al Papa nella supplica, ma esorto anche, individualmente, tutti a trovare un momento di raccoglimento in preghiera per invocare la pace".