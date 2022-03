Fotografia e non solo: la storia del 'Progetto HAR' di Cuneo

Un piccolo movimento delle dita, l'accorgersi nel guardare e la complessità nel riuscire a cogliere esattamente un particolare attimo.

Dal 2010, a Cuneo esiste 'Progetto HAR', associazione culturale che si occupa di tutto ciò che è fotografia, aprendosi anche ad altre forme di arte come la musica e la scrittura.

Il presidente è Ober Bondi, che nell'associazione si occupa in particolare di coordinare il gruppo fotografia, dirigere i corsi e curare le mostre: "L'aspetto senza dubbio più importante" - racconta - è quello che ha anche poi segnato la nascita del nostro Manifesto dei Fotografi di Progetto HAR, ossia l’unione intellettuale, culturale, di vera amicizia, di più fotografi liberi concettualmente e liberi dai compromessi del Sistema sociale, politico e artistico fotografico odierno. Ci teniamo a custodire l’identità personale e artistica di ogni componente, ma nello stesso tempo combattiamo l’individualismo fine a se stesso, aspirando ad un legame duraturo di amicizia, di valori, di ideali e di fedeltà al Progetto. Questi concetti del Manifesto valgono naturalmente anche per la musica e la scrittura.

Con 'Progetto HAR" promuoviamo l'impegno, l'attenzione ai dettagli, la creatività e la bellezza in generale. Nel tempo, alcuni fotografi sono diventati a tutti gli effetti i nostri fotografi ufficiali. Come attività non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, però molto ne abbiamo risentito e siamo davvero contenti di poter nuovamente tenere incontri in presenza."

Ad oggi 'Progetto HAR' conta un centinaio di affiliati ed a Macra l'associazione ha la sua sede estiva, dove organizza anche lì molte iniziative ed attività culturali. Collabora, inoltre, con diversi enti al di fuori del territorio cuneese, ponendo al primo posto la ricchezza dell'incontro.

L'ultima collaborazione con l'associazione Blink Circolo Magico di Dronero. I fotografi Lorenzo Garro e Gianmarco Tomatis hanno immortalato le emozionanti scene dello spettacolo 'Incanti' al teatro Don Bosco di Cuneo. Luci, costumi ed effetti straordinari. In questi scatti la magia del fantasista Dario Adiletta, del prestidigitatore Francesco Della Bona, del visionario Niccolò Fontana, del poetico Filiberto Selvi e del mentalista Andrea Rizzolini. L'incanto così immortalato, in un racconto che anche le fotografie custodiranno.

Tantissimi progetti. Per informazioni su iniziative ed attività culturali è possibile visitare il sito dell'associazione su https://www.progettohar.it/