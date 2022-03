Invecchiare bene in Valle Grana e nelle terre del Monviso

Il progetto singolo “IncL” Bien viellir/Invecchiare Bene rientra nel Piter Terres Monviso e rappresenta un’opportunità offerta dal Programma ALCOTRA, al fine di migliorare l’approccio socio-sanitario su un territorio di media e alta montagna.

Questa opportunità si è concretizzata, lato italiano, nella sperimentazione dei Gruppi di Presa In Carico Integrata (GIPIC) Socio Sanitaria , per migliorare la qualità di vita delle persone fragili residenti nelle sei vallate coinvolte dal progetto e, lato francese, grazie alla volontà degli organismi locali di avvicinare i servizi sociali e sanitari alla popolazione compensando la lontananza degli stessi dalla popolazione residente in territorio montano e pedemontano.

La fragilità degli anziani che vivono in montagna è al centro degli interventi socio-sanitari del progetto singolo Terres Monviso – INCL – Invecchiare bene, che fa parte del PITER Terres Monviso ed è finanziato dal Programma Interreg Alcotra 2014-2020. Il progetto vede il Consorzio Monviso Solidale come partner, l’ASL CN1 e Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese come soggetti attuatori. La problematica che si vuole risolvere è quella tipica dei territori alpini: consentire a chi vive in montagna, in luoghi isolati e magari in solitudine, di invecchiare bene a casa propria, senza sentir venir meno l’appartenenza a una comunità.

In Valle Grana numerosi sono stati gli interventi messi in atto per portare servizi socio-sanitari ed educativi al domicilio, con uno sguardo volto anche alle stesse comunità. Oltre infatti ai progetti rivolti al singolo, si è evidenziata l’importanza di sentirsi parte di una comunità e questo vuol dire anche azioni, incontri, esperienze e divertimento.

Dal 24 febbraio, dopo una sospensione legata all’aumento di casi COVID, è ripreso a Monterosso il laboratorio di ginnastica dolce, nei locali dell’oratorio, ogni giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00, aperto a tutti.

Con notevole successo di pubblico e apprezzamento è iniziato il 9 marzo un laboratorio artistico dalle 14.30 alle 16.30 presso il comune di Val Grana. Si tratta di un percorso che ha lo scopo di aiutare la persona a metabolizzare più facilmente gli avvenimenti della sua vita, esprimendo le proprie emozioni su carta attraverso un disegno o una qualsiasi altra attività che risulti stimolante. In questo laboratorio appositamente lasciato aperto a tutti, le differenti generazioni che vi partecipano sono stimolate e messe a confronto in continuazione, arricchendosi vicendevolmente. L’arte permette dunque di incoraggiare continuamente i partecipanti a far emergere l’artista che è in ognuno. La scelta dei materiali utilizzati in questi laboratori così come quella delle attività da svolgere non è assolutamente casuale.

Associando attività di prevenzione e di cura, gli operatori che si incontrano mensilmente per valutare l’andamento del progetto, desiderano ampliare il proprio intervento anche ai comuni vicini, grazie alla disponibilità dei Sindaci che mettono a disposizione i locali del municipio. Si inizierà quindi presto anche una serie di eventi a Pradleves, volti a stimolare le persone a incontrarsi e a partecipare attraverso momenti di svago o di interazione ai rapporti sociali, economici, culturali, spirituali e civili interni alla comunità stessa.