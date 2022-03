La Biblioteca 0-18 di Cuneo compie 5 anni

Cinque anni fa, il 31 marzo 2017, è nata la Biblioteca 0-18 di Cuneo, naturale prosecuzione di un progetto di promozione della lettura che affonda le proprie radici in tanti anni di attività e di servizio della Biblioteca dei bambini e dei ragazzi di Cuneo e nell’esperienza della più recente Biblioteca del Progetto adolescenti.

I lettori hanno sempre dimostrato grande affetto nei confronti delle biblioteche ragazzi della città. Anche per questo si decise di fare dell’inaugurazione una grande festa che coinvolgesse tutta la cittadinanza (e non solo) e di far sì che i lettori fossero protagonisti fin da subito di questo grande cambiamento. Quasi in 600 risposero all’appello e il 31 marzo, tutti insieme (bambini, ragazzi, adulti), realizzarono l’ultimo pezzo di trasloco, passandosi circa 200 libri di mano in mano dalla Biblioteca dei bambini e dei ragazzi di via Cacciatori delle Alpi 4 a quella nuova di Palazzo Santa Croce. Una staffetta del tutto insolita perché caratterizzata, anziché dalla velocità di passaggio, dalla curiosità suscitata dai libri, dai divertiti commenti e dai conseguenti rallentamenti dovuti a mani desiderose di scoprire al volo le storie contenute in quelle pagine. Con l’arrivo degli ultimi libri la biblioteca è stata ufficialmente aperta e la festa è continuata nei due giorni successivi con un fitto programma di attività che ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti.

Da allora, la crescita della Biblioteca è stata costante: nel pubblico (in questi cinque anni sono stati tesserati più di 3.100 lettori, per un totale di oltre 8.500 iscritti), nel patrimonio (che ad oggi conta oltre 35.000 volumi), nelle iniziative e attività che lungo l’anno vengono proposte a tutte le fasce d’età, per bambini, ragazzi e anche adulti.

Gli intenti con cui la Biblioteca è stata progettata e pensata stanno avendo i risultati sperati: gli utenti di tutte le età, da 0 a 18 anni, esplorano in autonomia gli scaffali con la certezza di trovare sempre qualcosa che fa per loro. I colori e i disegni che caratterizzano gli spazi (regalati alla città dal pluripremiato illustratore Chris Haughton) sono bussole che conducono i lettori di età diverse attraverso stanze diverse. Non si nasce lettori, si diventa, e il piacere di leggere vuole spazi per potersi muovere liberamente e fare scelte e valutazioni personali.

Dall’apertura sono state realizzati circa 200 appuntamenti gratuiti per famiglie tra letture, laboratori, seminari, corsi di approfondimento. A questi si aggiungono le oltre 440 visite guidate per le scuole, sempre gratuite, svolte al mattino per classi dell’infanzia, primaria, secondaria di 1^ e 2^ grado, realizzate in collaborazione con ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV. In virtù del progetto Nati per Leggere, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, sono stati inoltre consegnati quasi 1100 libri dono ai neonati di Cuneo, primo passo per avvicinare le famiglie al mondo della lettura.

Negli ultimi anni sono nati e cresciuti due gruppi di lettura: Libera-mente, per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e Semplicemente lettori, per i giovani adulti da 14 a 18 anni.

Gli anni della pandemia hanno messo a dura prova le biblioteche: ci si è dovuti adattare e reinventare, rimodulando iniziative e attività in modalità online, modificando le condizioni di prestito e fruizione dei servizi. Famiglie, bambini e ragazzi hanno risentito molto della mancata possibilità di accedere agli spazi. Ora però se ne stanno riappropriando e la vita della Biblioteca sta tornando quella di un tempo.

Sono ripartite le attività in presenza, gli spazi sono nuovamente a disposizione per la lettura e lo studio, tanti piccoli lettori li stanno scoprendo per la prima volta, affascinati dalle figure di Chris Haughton sulle pareti. Sono come un moderno affresco, che resterà nel tempo a ricordare che i muri non esistono quando si legge: quando si apre un libro, ogni luogo diventa un altrove dove avventurarsi con curiosità.

La Biblioteca 0-18 è molto attiva anche sul web, attraverso il quale propone consigli di lettura, iniziative, percorsi narrativi: i profili Instagram, Facebook, Eventbrite sono seguiti da oltre 5400 utenti.

Il 31 marzo 2022 festeggeremo questi primi cinque anni di attività con un laboratorio dedicato ai bambini di 3 e 4 anni, Prova a dire… Abracadabra (gratuito; prenotazioni online sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it). E per tutti i lettori che quel giorno passeranno dalla Biblioteca ci sarà una piccola sorpresa.

Dichiara Cristina Clerico, Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo: “La Biblioteca 0-18 compie cinque anni e li festeggia con un laboratorio speciale, dedicato ai nostri amici più giovani. Sono loro i destinatari prioritari dell’attività di promozione della lettura che si svolge ogni giorno nei colorati e accoglienti spazi inaugurati nel 2017, che presto vedranno al loro fianco la biblioteca adulti, il cui trasferimento andrà a completare la nuova, maestosa biblioteca cittadina, con un intervento di recupero di ampio respiro e grande ambizione, che porrà Palazzo Santa Croce al centro della vita culturale del nostro territorio”.

Insomma, la staffetta partita 5 anni fa continua: di libro in libro, di lettore in lettore, sempre a caccia di nuove storie.

Per informazioni:

Biblioteca 0-18 di Cuneo

Via Santa Croce 6

T. 0171 444641

bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it