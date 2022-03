Siglata un nuova partnership tra Cuneo Airport e Aero Locarno

La GEAC supporterà Aero Locarno a livello logistico-infrastrutturale per le operazioni della scuola di volo ATO (Approved Training Organization), mettendo a disposizione adeguati spazi aeroportuali per training/briefing rooms ed hangar.

Aero Locarno prevede di basare all’aeroporto di Cuneo 12 aeroplani e un simulatore di volo.



Questa collaborazione ha l’obiettivo di preparare la prossima generazione di piloti per le nuove opportunità di mercato e creerà 20 nuovi posti di lavoro, altamente qualificati.



“Vediamo costantemente quanto gli standard formativi offerti da Aero Locarno siano apprezzati dal mercato del trasporto aereo” dichiara Stefano Buratti, Chief Executive Officer di Aero Locarno “Combinandoli con l’infrastruttura e servizi di navigazione dell’Aeroporto di Cuneo renderanno i nostri cadetti eccellenti professionisti e piloti con un bagaglio di competenze e formazione unico”



Aero Locarno è un Approved Training Organization svizzera, partner di The Airline Pilot Club (APC). Impiegando come istruttori piloti professionisti, la scuola ha sviluppato un metodo molto affine alle tecniche di formative delle compagnie aeree, preparando gli studenti per la loro carriera di volo fin dalle prime ore. Negli ultimi quattro anni la capacità formativa di questo centro è più che raddoppiata su base annua.



“Siamo orgogliosi di poter dare avvio a questo nuovo progetto” dichiara Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo “La collaborazione con Aero Locarno si sposa perfettamente con i nostri piani di sviluppo che hanno l’obiettivo di creare nuove attività presso il nostro scalo. Un centro di formazione qualificato era uno dei tasselli che ancora ci mancava”.