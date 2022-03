Vivi bene la tua età? Te lo dice il dentista

I numeri mostrano un quadro non troppo favorevole: solo circa il 50% degli over 60 si è sottoposto ad una visita dentale di recente. Con l’avanzare dell’età, però, l’apparato masticatorio è sottoposto a importanti trasformazioni sia a livello dentale che a livello paradontale. Gengive e osso cambiano forma e consistenza, rendendo necessario intensificare la routine dei controlli.

Le principali malattie dentali dopo i 60 anni

Se è facile immaginare che la salute delle gengive, dopo i 60 anni è più a rischio e che più avanza l’età e più è probabile riscontrare nel paziente la mancanza di uno o più denti, non tutti sanno che aumentano anche i disturbi di sensibilità dentale e di secchezza della bocca. Quest’ultima condizione favorisce l’insorgere della carie, quindi è chiaro che un programma di prevenzione è quanto mai necessario.

I 50-60enni, che tipo di clienti sono?

Dopo i 60 anni lo stato di salute dell’intero organismo è più vulnerabile, una situazione batterica orale compromessa potrebbe dare il via ad una serie di problemi di salute e malattie sempre più gravi.

La situazione attuale

Difficoltà economiche, disuguaglianze sociali, mancata informazione, sono molte le cause che tengono lontane le persone dal dentista. Questo fenomeno si accentua soprattutto con l’avanzare dell’età.

Dai dati sembra emergere un dato in qualche modo sconcertante: le famiglie italiane concentrano gli investimenti sulla salute orale per i piccoli di casa, di fatto arrivando a trascurarsi dai 50-60 anni in su.

Notevole è che la maggior parte delle persone over 60 non ha un’assicurazione per coprire le spese delle cure dentali, a cui rinunciano per mancanza di fondi.

La prospettiva futura

Il sorriso resta a tutte le età un importante biglietto da visita per una buona socialità. Sorridere, parlare in modo chiaro, riuscire a mangiare di tutto sono aspetti della vita ormai irrinunciabili.

Per un 60 enne la prospettiva di vita è ancora molto lunga, rispettare la propria salute, anche quella orale, è un dovere!

