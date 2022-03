Crema contorno occhi uomoValuxxo: ecco quale usare

Il contorno occhi si mette per idratare la zona ed evitare l’eccessiva secchezza. Sfatiamo un mito: anche gli uomini possono utilizzarlo soprattutto se lavorano molto tempo al pc, ma anche per prevenire le rughe. Ma non solo, un contorno occhi previene anche la formazione di borse e occhiaie per l’eccessiva stanchezza o per periodi di stress. Perciò non credere che sono solo prodotti da donna, ad una certa età tutti devono usare il contorno occhi mattina e sera. Il contorno occhi uomo Valuxxo è la soluzione ideale per cominciare a prenderti cura di una zona così delicata.

Come applicare il contorno occhi

Il contorno occhi non si applica come una crema normale, spalmandolo. Bensì è necessario prendere una piccola quantità e picchiettare la zona; esattamente dal naso verso l’arcata sopraccigliare.

Non credete che basti solo sulle occhiaie, è necessario passarlo anche al di sopra della palpebra.

Si raccomanda di non fare forza durante la stesura perché gli occhi potrebbero irritarsi e dopo la zona potrebbe essere rossa. Dopo aver picchiettato basta un leggero massaggio circolare, fino ad assorbimento del prodotto. Passare il prodotto sulla zona sempre con le mani pulite e non esagerare!

La crema contorno occhi Valuxxo: una formula innovativa

Una formulazione potente e di qualità che darà risultati già dalle primissime applicazioni.

La Crema Contorno Occhi Valuxxo è specificamente progettata per idratare e ringiovanire la delicata zona degli occhi. La pelle apparirà subito più distesa e più tonica e soprattutto luminosa.

Questa crema è adatta a tutti i tipi di pelle e contiene:

• aloe vera: un lenitivo naturale

• acido ialuronico: un naturale idratante

• olio di jojoba: rinforzante e idratante per la pelle

• olio di semi di canapa: lenisce i rossori e sgonfia le zone gonfie come le borse

Questi ingredienti insieme aiutano a riparare le cellule danneggiate e a ridurre l'infiammazione, avendo così una pelle visibilmente più luminosa, giovane e liscia. Utile anche per prevenire la secchezza e la perdita di elasticità intorno agli occhi che si ha dopo una certa età.

La pelle intorno agli occhi è sottile e delicata, quindi deve essere protetta per rimanere fresca, idratata e tonica, non solo in estate quindi con il caldo, ma anche e soprattutto in inverno.

La crema contorno occhi è facile da usare anche per te che non usi creme, si mette mattina e sera dopo la skincare in teoria o comunque dopo la detersione del viso. Devi picchiettare come descritto sopra fino al totale assorbimento e non risciacquare. Vedrai subito come il tuo sguardo cambia e diventa luminoso!

Ingredienti della crema

Questa crema per occhi è naturale al 100%, infatti è composta da Olio di Semi di Canapa, Acido Ialuronico, Aloe Vera, Olio di Jojoba, Olio di Oliva, Emulium Mellifera, Burro di Karitè, Olio di Squalano. Grazie alla concentrazione di oli biologici questa crema è ricca in Vitamina E con un’estrema azione antiossidante e protettiva per la pelle.

Luce blu e contorno occhi: importantissima la prevenzione

Abbiamo detto che il contorno occhi è soggetto ai cambi di stagione e può risentirne. Ma ha un altro nemico: la luce blu (schermi, pc, smartphone); essa danneggia l’occhio e anche il suo contorno. Ma possiamo includere anche tutta la pelle. Perciò bisogna proteggersi. La luce che emettono questi dispositivi è molto più forte di quella solare e anche più dannosa, prova le rughe e un invecchiamento cutaneo. Qualsiasi età tu abbia, se passi molto tempo al pc o usi molto lo smartphone devi utilizzare un contorno occhi con ingredienti altamente idratanti. La crema Valuxxo è super idratante e protegge la pelle dai fattori esterni evitando l’invecchiamento precoce!