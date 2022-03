Criptovalute: tutto quello che vuoi sapere su FTX

Oggi il mondo delle cripto valute è la vera novità degli investimenti economici. C'è chi conosce solamenti i bitcoin, mentre c’è chi sta esplorando questo ambito in lungo e in largo, scoprendo che le cripto disponibili sul mercato web sono ormai diversificate e quasi infinite. La cosa più improtsnte è riuscire a fare investimenti intelligenti e che possano fruttare, e questo non è cosa da tutti, ci vogliono le giuste conoscenze della materia e il giusto studio ed impegno. Detto questo il panorama delle cripto valute è interessantee oggi è importante approfondirlo. Oggi ci sono piattaforme di trading, che consentono anche cambi valute istantanei. Una delle piattaforme più utilizzate è FTX che consente anche di acquistare e investire in cripto. Questa è molto famosa tra gli esperti di monete virtuali, c’è chi la osanna come miglior piattaforma di scambio e acquisto e chi invece ne critica il sistema troppo lento e con costi di commissione troppo elevati. La piattaforma predispone una pagina di registrazione ed è disponibile anche FTX italiano.

Vediamo insieme come utilizzarlo



FTX: Attivazione e primi investimenti



La piattaforma può essere usata in due modi differenti a seconda di quello che ti torna meglio, possiamo usufruire del servizio tramite sito web oppure tramite applicazione per smartphone.Tutti e due i metodi sono molto intuitivi e semplici da utilizzare. Per prima cosa, però, devi effettuare una registrazione al sito per iniziare ad utilizzarlo. Per quanto riguarda quest’ultima è bene che tieni a portata di mano i tuoi documenti. La piattaforma è estremamente professionale e quindi richiede alcuni step di riconoscimento come quello della foto, paragonata alla foto del documento d'identità, poi sarà necessario fare una serie attivazioni utilizzando lo smartphone oppure l'indirizzo di posta elettronica. Una volta compiuta la registrazione è molto semplice iniziare ad investire. Aprire un conto su FTX è un' operazione gratuita, quando il sito richiede di collegare una carta di credito è solo funzionale alla tua prima ricarica, non vedrai nessun addebito.





Il tuo ingresso in FTX inizia allora con una ricarica del tuo conto personale appena attivato. Ora non ti basta che iniziare a valutare bene come investire il tuo denaro, quanto investire e quali cripto acquistare. Dal tuo profilo puoi seguire in tempo reale tutti gli andamenti di mercato e valutare l'andamento degli investimenti effettuati. Una funzionalità interessante è limite di investimento che ci si può auto imporre. Questo non è fisso, si può cambiare, anche a seconda dei guadagni fatti piano piano, ma evita inizialmente il rischio di perdite elevate. Anche gli investimenti difatti rischiano di diventare una dipendenza, come il gioco d’azzardo, devi quindi essere sempre consapevole di quello che fai e della quantità di denaro che investi.



Chi non è avvezzo al mondo delle criptovalute però avrà curiosità di capire meglio cosa sia effettivamente una piattaforma come FTX.

FTX: Piattaforma per investire in criptovalute



FTX è una piattaforma di cambio e acquisto cripto valute, ideata dal fisico Sam Sam Bankman-Fried nel 2018 e funzionante dal 2019. Con FTX puoi innoltrarti nel mondo del trading di criptovalute, investendo denaro per poi ritirare direttamente il frutto dell'investimento, sia con altre cripto sia con le monete classiche come dollaro o euro. FTX è una piattaforma che raggiunge i 2 miliardi di dollari di volume al giorno, è per questo tra le più utilizzate sul mercato. Le commissioni imposte dal sito sono veramente molto basse, anche se per alcuni puristi del mercato delle criptovalute il tasso dovrebbe essere sempre lo 0%. FTX arriva al massimo dello 0.1% che è praticamente nullo. I puristi delle criptovalute criticano le commissioni, anche quelle più basse, perché per principio un mondo basato sul concetto di decentralizzazione del sistema non deve prevedere commissioni. Resta il fatto che FTX ha un tasso di commissione tra i più bassi disponibili nelle piattaforme, sia tra le prime sia tra quelle che stanno nascendo oggi giorno.

FTX Pro: la possibilità di staking

FTX offre poi anche una versione avanzata, denominata FTX Pro. Sostanzialmente l'operazioni ulteriore disponibile per questa versiona è quella dello staking, per far fruttare al meglio gli investimenti. Tutti quelli che sono alle prime armi si chiederanno: che cosa significa mettere in staking un investimento in criptovalute? Crypto staking, il nome con cui è nota tale pratica, è un modo guadagnare in maniera passiva su qualsiasi investimento, non serve un andamento positivo, basta investire per ricevere ricompense. Queste ricompense sono in percentuale e dipendono dalle varie piattaforme e soprattuttoda quanto hai investito, non è possibile quindi riportare la percentuale precisa su FTX Pro, ma possiamo affermare che è vantaggiosa. Come ricompensa la maggior parte delle volte vengono offerte altre criptovalute, così da dare possibilità di investimenti diversificati. L’unica pecca del sito è che FTX basic ed FTX pro, pur essendo la solita piattaforma richiedono due procedimenti di registrazione, comprese le pratiche di riconoscimento. Gli utenti lo giudicano scomodo ma la piattaforma di trading si sta già muovendo per semplificare i procedimenti. Sta di fatto che seppur scomodo offre ottimi vantaggi.