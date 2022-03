Macchine hot dog: quali sceglierle e dove acquistarle?

Hai un chiosco, un bar, un pub o una tavola calda e sei alla ricerca delle migliori macchine hot dog? O invece sei un appassionato di cucina, che ama gli hot dog e desidera prepararli proprio come nei chioschi street food, servendoli ad amici e famigliari?

In entrambi i casi, questa utile guida alla scelta delle macchine hot dog è quello di cui hai bisogno.

Prenditi alcuni istanti e mettiti comodo, preparandoti alla lettura.

Le macchine hot dog sono macchinari specifici per preparare questo famoso panino dalle origini americane.

Grazie alle macchine per hot dog professionali è possibile eseguire contemporaneamente le seguenti azioni:

• Forare e scaldare il pane di forma allungata, rendendolo leggermente croccante all’esterno e morbido all’interno;

• Bollire wurstel o salsicce, in modo rapido e sicuro;

In abbinamento ai macchinari per hot dog, sono acquistabili i dispenser di salse che agevolano la fase di farcitura successiva del panino.

Nella scelta della propria macchina hot dog ideale, è bene considerare i seguenti elementi:

• Possibilità di avere in un unico macchinario sia i chiodi riscaldanti per il pane, sia l’area di bollitura dei wurstel;

• Dimensioni dello strumento;

• Materiali di composizione, considerando che spesso i chiodi per scaldare il pane sono in alluminio e la struttura esterna dell’intero macchinario è in acciaio inox. E’ bene preferire macchinari costituiti in materiali facili da igienizzare ed al contempo di buona qualità, resistenti a urti accidentali e graffi;

• Stabilità sul piano della macchina per hot-dog;

• Quantità di chiodi in alluminio per riscaldare il pane;

• Capienza della vasca di bollitura dei wurstel, per preparare contemporaneamente quanti più wurstel è possibile e servire così numerosi clienti nello stesso momento, senza alcuno sforzo;

• Tipologia di cottura applicata dal macchinario ai wurstel (differenziata tra vapore e bollitura classica). La bollitura è un metodo più veloce rispetto alla cottura al vapore, ma si tratta di una tipologia di cottura da monitorare maggiormente, meno adatta a locali cucina di piccole dimensioni (dov’è possibile che avvengano urti accidentali);

Le origini dell’hot dog

L’Hot Dog è un classico panino dalla forma allungata, che contiene un wurstel bollito e alcune salse a scelta, come maionese, ketchup o senape.

Particolarmente conosciuto in America e in Germania, questo panino è un vero e proprio classico cibo street food. Grazie al gusto intenso e alla praticità di essere mangiato anche fuori casa, l’hot dog è una delizia irrinunciabile per grandi e piccini.

Le origini dell’hot dog risalgono al 1867, quando un venditore allo stadio inventò una storia assai inconsueta per vendere tutti i panini che aveva a disposizione. Il venditore iniziò a urlare: “Chi vuole le mie salsicce di cane?” ed attirò così un grande interesse. Presto, gli altri venditori iniziarono ad imitarlo, urlando l’abbreviazione di “hot-dog” (che letteralmente significa “cane caldo”.

In seguito a questo evento, molti produttori di hot dog iniziarono a raffigurare, nei loro cartelloni pubblicitari, il panino associato all’immagine di un cane bassotto. Da qui ebbe origine il termine hot dog, che si diffuse rapidamente nella tradizione dello street food.

Ad oggi l’hot dog resta uno dei panini più consumati in America ed è conosciuto in tutto il mondo. Sono state indette numerose gare per l’hot dog più lungo dell’anno, arrivandone a preparare uno (nel 2003 a Chicago) di ben 60 metri.

L’hot dog è uno dei panini più richiesti anche nei chioschi di street food italiani. Proprio per questo, ciascun ristoratore deve saper preparare al meglio questo panino, rendendo il pane croccante all’esterno e morbido dentro e cuocendo nel modo corretto il wurstel. Per facilitare l’opera, è bene scegliere una macchina hot dog professionale, disponibile su siti specializzati nella vendita di articoli per la ristorazione come TopRistorazione.com.