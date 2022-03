Webinar di Confindustria Cuneo sulle misure a sostegno delle imprese

Confindustria Cuneo mette a disposizione le competenze dei propri funzionari per aiutare gli associati a comprendere nel dettaglio le misure urgenti per il contenimento dei prezzi dei carburanti e dell’energia e a sostegno delle imprese contenute nel Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Lo fa attraverso il webinar di venerdì 25 marzo alle ore 10, durante il quale si focalizzerà l’attenzione su diversi aspetti toccati dall’azione del Governo. Tra i vari temi su cui si soffermeranno i relatori ci sarà spazio per parlare delle modifiche apportate ai prezzi dell’energia e del gas, per esempio attraverso la modifica del credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore; ma anche per delineare gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese, tramite la rateizzazione delle bollette e per esplicitare le modalità di sostegno all’autotrasporto e di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, oltre che per approfondire la revisione dei prezzi nei contratti pubblici e le specifiche riguardanti bonus carburante ai dipendenti.

All’appuntamento online parteciperanno il vicedirettore di Confindustria Cuneo, Valerio D’Alessandro; Vanessa Carriero, responsabile Servizio Logistica e Trasporti; Nadia Ferraro del Servizio Fisco e Dogane; Giacomo Tassone, responsabile Servizio Legale e Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza e Ambiente.

Per partecipare al webinar è necessario accedere al form apposito sul sito: confindustriacuneo.it/calendario.