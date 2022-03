Al Liceo Ancina incontro sul lavoro di Emergency in Afghanistan

Il 16 marzo scorso gli allievi delle classi seconde del Liceo Ancina di Fossano hanno incontrato Carlo Casavecchia, volontario di Emergency, l’associazione fondata da Gino Strada. Il relatore ha illustrato la situazione in Afghanistan e quanto l’organizzazione sta facendo in quel paese e in altre parti del mondo devastate dalla guerra.

Dopo la presa di potere dei Talebani e la fuga degli Occidentali, le conseguenze sulla popolazione dal punto di vista sociale ed economico sono state pesantissime. In particolare il sistema sanitario è in ginocchio, mentre le vittime di attentati, guerriglia, mine antiuomo e delle più comuni malattie sono sempre numerose.

Nonostante le difficoltà Emergency ha continuato a prestare i suoi servizi di cura e assistenza anche nei momenti più critici grazie ai suoi ospedali a Kabul, Lashkar-Gah e Anabah. L’associazione opera in altri paesi in guerra (Sudan, Yemen, Etiopia), realizzando centri medici e anche ospedali veri e propri per salvare vite umane, curare la popolazione, istruire e formare medici locali e fornire loro strutture e strumenti necessari, anche dopo il termine dei conflitti.

Il relatore ha spiegato come nel corso del tempo il numero dei civili colpiti dalla guerra sia aumentato. Nei secoli scorsi, ma ancora nel 1915-’18, vittime quasi esclusive di un conflitto erano i soldati al fronte; l’affermarsi dell’aviazione e i bombardamenti dal cielo e da lunga distanza con missili o cannoni hanno capovolto la situazione. Ora le percentuali di feriti e caduti si sono invertite: il 93% sono civili (uomini, donne e bambini) e solo il 7% militari.

L’esperienza di un volontario come Casavecchia ha permesso di comprendere meglio la storia di un paese e le sofferenze di un popolo. L’approccio da un punto di vista “emergenziale” è stato molto coinvolgente, perché diverso dall’analisi storico-politica cui siamo abituati, più attento alle sofferenze della gente comune che ai calcoli delle parti in lotta.