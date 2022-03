"Una storia tira l’altra”, letture animate nei quartieri e nelle frazioni di Alba

Il calendario delle letture animate del ciclo “Una storia tira l’altra” accompagnerà i bimbi e le loro famiglie fino a settembre, alternando appuntamenti alla Biblioteca civica “G. Ferrero”, nei quartieri e nelle frazioni di Alba.





I volontari lettori dedicheranno ai piccolissimi (0-3 anni) un martedì mattina al mese in Biblioteca, per poi spostarsi nei quartieri e nelle frazioni con le letture pensate per la fascia 3-6 anni.





Una bella novità saranno le due mattine dedicate ai papà: sabato 7 maggio e sabato 17 settembre i volontari lettori li aspetteranno in Biblioteca, insieme ai loro piccoli, per: “Papà, leggi con me!”, mezz’ora di storie, filastrocche e racconti.





Le esperte del team Istinto & Psiche condurranno gli interventi dedicati alle emozioni e alla loro scoperta, mentre Daniela Febino e il Collettivo Scirò proporranno le storie della tradizione, con un occhio a Rodari e ai suoi mondi fantastici; a Francesca Franceschina di Officine Zeta verranno affidate le letture con laboratorio finale e Marta Ziolla del Teatrino guiderà i piccoli partecipanti a conoscere meglio sé stessi e i legami con gli altri.





Ecco i primi due appuntamenti in calendario:





Venerdì 1 aprile 2022, alle ore 17.00, alla Biblioteca civica di Alba, “E tu chi sei?”, lettura a cura di Istinto & Psiche: una foglia può essere solo una foglia, ma anche il nostro veliero, la nostra chitarra oppure tutto ciò che ci passa per la testa! Età consigliata: 3-6 anni.





Martedì 5 aprile 2022, alle ore 17.30, in piazza della Chiesa, 2 (frazione Gallo d’Alba), “Legati per sempre”, lettura a cura di Marta Ziolla: una storia in rima che racconta il rapporto indissolubile tra madre e figlio. Alla fine, il filo che li lega li terrà uniti o si staccherà? Età consigliata: 3-6 anni.

Il ciclo di letture “Una storia tira l’altra”, organizzato dalla Biblioteca Civica “G. Ferrero” di Alba è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.





Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com





Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it nella pagina della Biblioteca.





Tutte le letture sono a numero chiuso e si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.