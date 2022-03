Venerdì caraibico gratuito per tutti al Type Club di Centallo fino a fine aprile!

La sala da ballo Type Club di Centallo ha deciso di omaggiare anche questa settimana e tutto il mese di aprile, l’ingresso a tutti i ballerini che avranno piacere di trascorrere il venerdì sera caraibico con la salsa, la bachata e la kizomba. Abbiamo incontrato Enrica Penzo, gestore insieme alla figlia Serena, del locale.



E' passato un mese dall'apertura delle sale da ballo, cosa è cambiato rispetto a gennaio 2020 quando è partita con la nuova gestione del Type Club di Centallo (ex Crazy Boy)?

Oggi le persone da un lato hanno voglia di serenità e spensieratezza ma nello stesso hanno ancora un po’ di paura. Controlliamo il Green pass all’ingresso e questo li rassicura; i clienti si sentono tutelati ma non ancora del tutto tranquilli. I giovani invece non ci pensano più, sono riusciti prima a superare le paure rispetto alle persone con qualche anno in più.



La scorsa settimana abbiamo letto sulla vostra pagina Facebook un ingresso omaggio per i venerdì sera di marzo e aprile. Perché questa scelta?

E’ stata fatta la scelta dell’ingresso omaggio per agevolare le persone; abbiamo visto che questa opzione in altri locali stanno portando buoni risultati. Credo che il problema economico sia sentito da moltissime persone: gli aumenti del costo del carburante, delle materie prime, dei costi energetici e anche di alcuni prodotti alimentari, sta iniziando a pesare sui bilanci familiari.



Ormai si balla un po' ovunque, anche in locali non adibiti a sala da ballo... questo nuovo modo di fare intrattenimento e spettacolo può avere un futuro?

Si, questo tipo di servizio ha e avrà sicuramento un futuro perché si offrono due servizi: il ballo e la ristorazione. Dobbiamo essere bravi e valorizzare quello che ci può differenziare dagli altri: gli ampi spazi nelle aree comuni, la pista molto grande e con un palchetto in legno, i tavolini riservati per i ballerini, ecc… Questi servizi sono già apprezzati da moltissime persone ed è su questo che continueremo a lavorare!



Che appello ha piacere di fare a tutti gli amanti dei balli caraibici?

L’unico appello che faccio è “sostenete le sale da ballo”, noi non abbiamo altre entrate pertanto “sostenete le sale da ballo”.



Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175 – 338-2250314

Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo, in Regione Madonna dei Prati 285.