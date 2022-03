Verzuolo e Venasca, la pediatra Risso diventa titolare a tempo indeterminato

Dal 1° aprile la dottoressa Roberta Risso, pediatra di libera scelta (Pls) attualmente incaricata provvisoriamente per le sedi di Verzuolo e Venasca, proseguirà l’attività in qualità di Medico Pls titolare a tempo indeterminato.

Gli assistiti in precedenza in carico alla dottoressa Gallina e attualmente già seguiti dalla dottoressa Risso rimarranno assegnati d’ufficio alla stessa, senza scadenza e senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, fatta salva la libertà di scelta di altro medico Pls con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.