Calcio, Serie D: domenica torna l'ora legale, cambia l'orario d'inizio delle partite

Nella notte tra sabato e domenica dormiremo tutti un'ora in meno, ma ci si potrà godere un'ora di sole in più con il primo tepore primaverile. Le giornate saranno sicuramente più lunghe e, anche per questo motivo, muterà l'orario di inizio delle sfide di campionato.

Nel girone A di Serie D, da domenica, salvo modifiche partita per partita, gli incontri inizieranno a partire dalle ore 15:00 ma non sarà l'ultimo cambio di orario, dato che dall'8 maggio, per la penultima e ultima giornata, gli incontri sono stati fissati alle 16:00.

E' giusto puntualizzare come i match slitteranno da domenica; gli anticipi di sabato pomeriggio, infatti, restano calendarizzati alle ore 14:30.