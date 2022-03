Ciclismo, comincia il conto alla rovescia per i campionati italiani Juniores maschili e femminili

E’ cominciato il conto alla rovescia per i campionati italiani di ciclismo Juniores, in programma sabato 2 e domenica 3 luglio a Cherasco. A inaugurare la manifestazione sarà il tricolore femminile, a chiuderlo la prova maschile. A organizzare il Velo Club Esperia Piasco sotto l’egida della Federciclismo.



Da oggi è disponibile il sito Internet dedicato alla manifestazione raggiungibile all’indirizzo www.esperiapiasco.it, che sarà costantemente aggiornato con notizie e curiosità. Attivi anche i canali social di Facebook e Instagram “Campionati Italiani Ciclismo Juniores 2022”. Ed è proprio attraverso i social che è arrivato un primo, prezioso, saluto: a inviarlo la campionessa del mondo Elisa Balsamo, stella della nazionale italiana e della Trek-Segafredo, con cui ha ottenuto domenica 20 marzo il prestigioso successo al trofeo Binda di Cittiglio.



La cuneese nel suo palmares vanta anche il titolo italiano Juniores, conquistato Darfo Boario nel 2016. Chissà dunque che a Cherasco non si possa applaudire, sabato 2 luglio, un’altra futura iridata. “Vorrei congratularmi con Esperia Piasco perché quest’anno è riuscita a far tornare i campionati italiani Juniores sia maschili che femminili in Piemonte – ha detto Elisa Balsamo - saranno vicini alle mie strade di casa quindi sono davvero contenta che questa squadra sia riuscita a far tornare una gara così importante in provincia di Cuneo”.



Scuole al lavoro per il logo

Da giorni nei plessi dell’Istituto Comprensivo Taricco di Cherasco e Roreto è partito un concorso, dedicato agli alunni delle seconde medie, chiamati a realizzare il logo della manifestazione tricolore. Sono sei le classi coinvolte e saranno 118 i disegni, uno per ogni alunno, forniti in forma anonima alla giuria, che sarà composta da un rappresentante di istituto e da un rappresentante degli organizzatori: l’elaborato migliore diventerà a tutti gli effetti il biglietto da visita della manifestazione, segno distintivo che caratterizzerà tutto il materiale relativo ai tricolori.



“I giovani ci sono sempre stati a cuore ed è per questo che, in collaborazione con la Federciclismo Piemonte e con il suo presidente Massimo Rosso, abbiamo pensato alle scuole per la realizzazione del logo dei tricolori – commenta il presidente di Esperia Piasco Bruno Salvatico - vogliamo far sentire i ragazzi parte integrante e importante di un progetto tangibile, con la speranza di suscitare in loro curiosità e di restituirgli quel senso di comunità che la pandemia ha ostacolato. Ringraziamo pertanto l’Istituto, in particolar modo il dirigente scolastico Prof. Alberto Galvagno, per aver recepito con entusiasmo la nostra proposta”.



Il vincitore, che sarà svelato entro il mese di aprile, sarà invitato alla premiazione, che avverrà sul palco di Cherasco durante i tricolori.



Il 3 aprile parte CHALLANGE ESPERIA 50°

I campionati italiani per il Velo Club Esperia Piasco sono un riconoscimento prestigioso, ricevuto dalla Federciclismo per i cinquant’anni di attività. Rappresentano anche la tappa più significativa della “CHALLANGE ESPERIA 50°”, l’iniziativa ideata dal club bluarancio per coinvolgere e ringraziare, in un anno speciale, tutti coloro che continuano a portare avanti con dedizione e spirito di sacrificio i valori del ciclismo. La Challange mira a premiare le società sulla base della partecipazione e non del risultato agonistico.



Come funziona? Ogni partecipante alle corse organizzate nel 2022 dal Velo Club Esperia Piasco ottiene un punto, che viene attribuito alla propria società di appartenenza. Si va così a comporre una classifica a punti per società: la vincitrice sarà premiata durante l’evento di fine stagione, organizzato per festeggiare il 50° anniversario. Della Challange fanno parte tutte le gare organizzate dal Velo Club Esperia Piasco, di ogni categoria. “L’intento della Challange è quello di premiare le società sportive attraverso i loro atleti, dando importanza al gruppo indipendentemente dai risultati sportivi, bensì valorizzando quelli di partecipazione ed unione” conclude il presidente del Velo Club Esperia Piasco Bruno Salvatico.



Si parte domenica 3 aprile coi Giovanissimi a Piasco e si replica la domenica successiva sempre a Piasco con Esordienti e Allievi. Il 29 maggio protagonisti i Giovanissimi a Farigliano, per poi passare dai campionati italiani per Juniores del 2 e 3 luglio a Cherasco. Ancora Juniores a caccia di punti il 31 dello stesso mese a Piasco, poi tocca alla gara di tipo pista multicategorie del 4 agosto a Sant’Albano Stura. La Challange continua infine a settembre il 3 e 4 con Giovanissimi a Piasco e Allievi a Bene Vagienna. Il calendario potrà ancora subire variazioni.