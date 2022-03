Volley maschile A2 - Ultima casalinga per il VBC Synergy Mondovì. domenica arriva Ortona

Ultimo impegno interno stagionale per il VBC Synergy Mondovì che domenica ospiterà al Pala “Nino Manera” alle ore 18 la Sieco Service nella penultima giornata del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca.

Nell’ ultimo turno la Sieco Service Ortona ha superato per 3-2 la Kemas Lamipel S. Croce seconda ed in classifica generale si trova al dodicesima posto con 23 punti, frutto di 7 successi e 15 sconfitte, a -1 da Porto Viro ed a -3 da Cantù.

Coach Nunzio Lanci può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Ferrato e dal quotato opposto Santangelo, vero bomber della squadra, sui centrali Fabi, e Molinari, sugli schiacciatori De Paola e l’ italo brasiliano Pessoa, mentre come libero gioca l’ ex monregalese Pasquale Fusco. Se per Ortona i punti in palio sono importantissimi in chiave salvezza, viceversa per il VBC ormai queste ultime partite contano poco, ma nonostante ciò i monregalesi cercheranno di disputare una gara dignitosa, provando a lottare con orgoglio e coraggio per finire nel modo più decoroso possibile questo campionato così difficile, in cui purtroppo la fortuna non ha sicuramente aiutato la formazione allenata da coach Denora.