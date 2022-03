Volley Play-off A2/F: sabato alle 19 si gioca la gara decisiva tra la Lpm Bam Mondovì e l'Hermaea Olbia...ore d'ansia per l'infortunio ad Alessia Populini

Si giocherà sabato alle ore 19 il terzo e ultimo round tra la Lpm Bam Mondovì e l'Hermaea Olbia, valida per gli ottavi di finale dei play-off promozione. Il PalaManera ospiterà l'ultimo atto di questa sfida, che dopo due gare vede le due squadre in perfetta parità, con una vittoria per parte. Le ragazze di Solforati sono reduci del netto e convincente successo (0-3) di ieri sera in Sardegna e sabato cercheranno di staccare il biglietto per i quarti di finale.

Queste, tuttavia, sono ore d'ansia per il brutto infortunio occorso nel terzo set ad Alessia Populini. La giovane schiacciatrice è stata costretta ad uscire dal campo nel terzo set per un problema al ginocchio sinistro, dopo aver disputato una gara di altissimo livello, condita anche da 15 punti. Sabato Alessia Populini si sottoporrà a risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio. Alla talentuosa giocatrice va il nostro più sincero in bocca al lupo!