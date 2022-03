Sci di fondo, l'Italia è d'argento: nel Team Event Eyof anche Edoardo Saracco

C'è anche un po' di Cuneo nel Team Event Eyof "d'argento" che ha preso parte alla Big Final del Team Event a Voukatti: assieme a Maria Sole Antonini, Andrea Bertoldini e Beatrice Sola, infatti, figura anche il limonese Edoardo Saracco.



Il team, nella gara, ha cominciato agli ottavi con un facile 4 a 0 alla Bulgaria, poi, ai quarti, ancora una vittoria netta per 3 a 1 contro la Repubblica Ceca. In semifinale ha battuto la Germania per 3 a 1; con l'Austria, in finale, sconfitta ai punti.