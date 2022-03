Sono "tornati a casa" gli orsi di peluches del 1786 di Cuneo

"Non ci spero molto, ma sarei contento se ce li restituissero, facendoceli trovare davanti al locale": si era lanciato in questo appello Simone Vinai, tra i proprietari del locale "1786" di Cuneo, in via Dronero.

L'oggetto, i due grandi orsi di peluches che stazionavano davanti al locale, trafugati da ignoti. E recuperati proprio dai gestori del locale nella giornata di oggi (giovedì 24 marzo).

I due peluches sono vere e proprie mascotte, per Simone e lo staff del "1786", ma non solo: anche clienti affezionati e bambini di passaggio li hanno apprezzati, interagendo con loro per mesi interi. Almeno fino alla serata di lunedì 21, quando sono stati trafugati.

Come si dice, "tutto è bene quel che finisce bene".