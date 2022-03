A Cuneo un convegno sul conflitto in Ucraina, organizzato dai Pensionati Cisl

Si svolgerà venerdì prossimo 1° aprile a partire dalle 9.30 in Sala Falco a Cuneo (Centro Incontri, C.so Dante 41) un convegno organizzato dai Pensionati Cisl cuneesi per analizzare cause e conseguenze del conflitto in Ucraina.

Una mattinata nella quale ci sarà spazio per analizzare anche il racconto giornalistico che si sta facendo di questa guerra e di come l’informazione stia determinando il “sentimento” dell’opinione pubblica. Parteciperanno ai lavori Domenico Quirico (La Stampa) e Franco Chittolina (Apice).

Il convegno sarà aperto dal segretario generale dei Pensionati Cisl cuneesi Matteo Galleano. L’accesso al dibattito è libero con obbligo di green pass.