Trezzo Tinella, importanti lavori per migliorare la viabilità nel centro storico

La viabilità nel centro storico, un traguardo che da molti anni si cercava di raggiungere. Questa è la tematica principale dei lavori primaverili che il Comune di Trezzo Tinella ha in cantiere. Il sindaco Alberto Cerrino spiega il progetto: «Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto l’accordo con i proprietari dell’abitazione che, acquistata dal Comune lo scorso anno, ora verrà abbattuta (81 mila Euro il valore dell’intervento) così da permettere l’allargamento della SP 230 che transita nel concentrico. Verrà ripristinato il muro fatiscente a valle della casa, e stiamo anche procedendo a redigere un progetto da 50 mila Euro per gli asfalti, e altri 10 mila Euro per il ripristino delle barriere a lato delle strade comunali. I lavori sono stati appaltati e inizieranno presto. Abbiamo tagliato un traguardo importante, ottenendo un risultato che è anche frutto del lavoro delle amministrazioni precedenti».



Si pensa anche al turismo ed alla cultura, continua il sindaco che afferma: «Dopo aver approvato l’intervento di ristrutturazione dal valore di 100 mila Euro della chiesa sconsacrata di San Giovanni, di proprietà del Comune, stiamo procedendo ai lavori che renderanno la struttura un centro di interpretazione della strada romantica delle Langhe e del Roero».



E si guarda al prossimo futuro così: «In questi giorni, conclude Cerrino, grazie alla collaborazione con la comunità montana Alta Langa, il Comune parteciperà al bando di “rigenerazione urbana” promosso dal Ministero degli Interni, che fino allo scorso anno era riservato ai Comuni con popolazione con oltre 15 mila abitanti, ma che, da quest’anno, permette anche la partecipazione dei Comuni in forma associata così da superare questa soglia. La richiesta complessiva è di 5 milioni di Euro, di cui 100 mila Euro sarebbero destinati a Trezzo Tinella.

E, sempre per il centro storico, abbiamo presentato un progetto esecutivo da 50 mila Euro per la messa in sicurezza idrogeologica del versante, per un valore economico di 350 mila Euro che speriamo possano arrivare. Inoltre, con i fondi ATO, stiamo redigendo un progetto di regimazione acque in Strada Fiori per circa 20 mila Euro».