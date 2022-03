Alba: le torri albesi illuminate di blu per le celebrazioni del trentennale del servizio 118

La Città di Alba aderisce all’iniziativa “Italia in #bluemergenza” e accende le sue torri di blu per il trentennale del 118.

Da stasera a domenica, a chiusura della settimana di celebrazioni, monumenti e luoghi simbolo delle città italiane verranno illuminati di blu, il colore dell’emergenza. Sui social sarà lanciato il contest #bluemergenza a cui chiunque potrà partecipare, postando foto dei monumenti e luoghi illuminati. L’iniziativa fa parte del programma nazionale lanciato dal Comitato promotore anche con la collaborazione di Anci.

Era il 27 marzo 1992 quando, con Decreto del Presidente della Repubblica, veniva istituito il sistema di emergenza territoriale 118. A trent’anni da quella data le società scientifiche, le organizzazioni di volontariato e le associazioni tecnico professionali hanno promosso una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale, che si sono aperte domenica scorsa con una grande parata a Roma.

Anche il territorio dell’Asl Cn2 ha organizzato una giornata di festeggiamenti domenica 27 marzo in piazza Prunotto, dove alle ore 10 inizierà il programma di attività di divulgazione sul sistema 118, con dimostrazioni di soccorso interforze alle 11 e alle 16.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “Il servizio 118 e le associazioni di volontariato che lo rendono possibile sono un pilastro del nostro sistema sanitario sia nella quotidianità sia durante calamità ed emergenze come la attuale pandemia. Per questo ci tengo ad esprimere la mia riconoscenza a tutti i volontari di Langhe e Roero che ogni giorno dedicano il loro tempo a un’attività fondamentale per la comunità. A tutti voi il mio personale grazie come cittadino e come sindaco di Alba. Negli ambiti che ci competono come Amministrazione vi garantiamo il nostro supporto e la nostra collaborazione”.