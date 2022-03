Alba, un Consiglio comunale "dei piccoli" per avvicinare i più giovani alla politica

"È importante che già da ora questi ragazzi sentano, da protagonisti, le istituzioni come parte della loro vita. Se l’ordine del giorno da me presentato troverà parere favorevole del Consiglio inizierà un lavoro che vedrà coinvolti Comune, scuola, educatori al fine di far comprendere ai ragazzi cos'è un Consiglio comunale, cos’è una Giunta, come funzionano e come lavorano".



Così il consigliere comunale albese Lorenzo Barbero, giovane esponente del gruppo Lega Salvini Premier, illustra le motivazioni che lo hanno spinto a promuovere la presentazione di un ordine del giorno che, sottoscritto da tutti i gruppi della maggioranza consiliare, martedì 22 marzo è stato oggetto di una preliminare discussione in IV Commissione.



Oggetto dell’iniziativa è la richiesta, rivolta alla Giunta e al Consiglio, di istituire anche ad Alba un Consiglio Comunale dei Ragazzi, un’assemblea che, così come avviene in numerosi altri centri anche nella nostra provincia, possa avvicinare i più giovani alla vita amministrativa, facendone conoscere loro i principi fondanti e il funzionamento, e sensibilizzandoli circa l’importanza dell’attività pubblica come istanza di regolazione di una civile convivenza comunitaria.



"Il Consiglio Comunale dei ragazzi è stato un punto della mia campagna elettorale – spiega ancora Barbero – per avvicinare i ragazzi alla vita politica amministrativa di cui il Consiglio comunale, nella sua pluralità civica e democratica, è tra le massime espressioni. Vogliamo tenere aperte le porte del Comune per educare i ragazzi a una cittadinanza attiva e consapevole promuovendo la discussione, il confronto di idee e l'elaborazione di proposte", conclude l’esponente del Carroccio, in attesa che il prossimo 31 marzo la sua proposta venga vagliata e votata dall’assemblea.