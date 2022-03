"Come si possono incentivare le persone all'utilizzo dei mezzi pubblici quando ci sono continui disservizi?"

Alla stazione di Fossano siamo arrivati alle 17.25 esatte. Circa una 30ina di persone avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Limone, in partenza alla stessa ora.

E' stato programmato un bus sostitutivo, partito alle 17.38, per portarci a destinazione, al momento siamo ancora in viaggio, non senza difficoltà, visto che l'autista ha sbagliato anche alcune volte direzione.

Alle 17.59 avremmo dovuto essere a Borgo San Dalmazzo, al momento siamo ancora nel fossanese da dove Le sto scrivendo.

Possibile che nell'organizzare i trasporti non si possa usare un po' di buon senso? Sarebbe stato meglio per i passeggeri e anche per l'ambiente attendere il tempo necessario per il trasbordo da un binario all'altro per evitare tutti questi disagi.

Come si possono incentivare le persone all'utilizzo dei mezzi pubblici quando, continuamente, assistiamo a questi disagi?