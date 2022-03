Come vivere la primavera nel Roero, tra visite e trekking

È arrivata la primavera ed è tempo di incontri, visite e trekking nel territorio del Roero. Si inizia questa nuova stagione con i primi sei appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero.



SABATO 26 MARZO



Alle ore 16 al Castello di Monteu Roero esposizione del Trittico del “Roccia del Rocciamelone” con relazione storico-artistica del prof. Walter Accigliaro. Interventi musicali del Coro Stella Alpina e aperitivo. Il Trittico sarà visitabile nel castello tutti i sabati e le domeniche fino al 26 maggio, con orario 10-12 e 14-18, a cura dell'Associazione Bel Monteu.

Riapre alle visite la Torre decagonale di Corneliano d’Alba, possente e panoramica struttura medievale. Ingresso solo su prenotazione, con le guide volontarie della Fondazione Torre di Corneliano d’Alba.

DOMENICA 27 MARZO



Il Castello Reale di Govone inaugura la riapertura annuale con l'evento “Tulipani a Corte”, che celebra la fioritura spontanea nel Parco del castello di una specie protetta di tulipano. Apertura castello, visite animate per bambini, camminate guidate e mostra fotografica “Roero” di Carlo Avataneo.

Terre Alte propone le escursioni “Colori della primavera sul sentiero della felicità”, trekking guidato di 14 km con possibilità di visitare il prezioso ciclo di affreschi della Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d'Alba, del circuito Sentieri dei Frescanti.

Visite guidate gratuite al Mubatt-Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba, per scoprire una delle più importanti battaglie combattute da eserciti stranieri in territorio italiano, nel 1544. Lo scontro, tra francesi di Francesco I e Imperiali di Carlo V, coinvolse 30 mila soldati e si concluse con la vittoria dell’esercito francese.

GIOVEDÌ 31 MARZO



Il Museo Arti e Mestieri di Cisterna d'Asti, visitabile martedì e mercoledì (ore 09- 13) e dal giovedì alla domenica (ore 15-19), propone gli appuntamenti culturali per giovedì 31 marzo alle ore 18, con videoconferenza “Se solo il mio cuore fosse pietra” di Titti Marrone. Sabato 9 aprile conferenza al castello alle ore 16,30 “La salute del monso: società, natura e pandemie” con Beppe Rovera, Paolo Vineis e Luca Savarino.

E si pensa anche all’ambiente: sono tre i progetti sul territorio del Roero presentati al bando “Spazi Outdoor” della Fondazione Crc di Cuneo per una natura accessibile a tutti ed inclusiva.

Riguardano la Strada San Giacomo e Parco del Conte (Montà e Canale), il Parco di Montalupa (Pocapaglia) e la tematica “Sport e Natura” per tutti sul sentiero S1 di Bra.

Chi fosse interessato a sostenere le candidature e votare i progetti del Roero che verranno finanziati può farlo esprimendo tre voti per ogni persona fino al 24 aprile 2022. Per ulteriori informazioni: info@ecomuseodellerocche.it