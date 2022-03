Ieri sera, giovedì 24 marzo, si sono svolte le elezioni delle cariche per il prossimo mandato. Elena Cavallo sarà in carica per il biennio 2023/2024.

Nel corso dell'incontro sono state consegnate le spille del centenario a sostegno del progetto Soroptimist Nazionale "LA FORESTA CHE SUONA", che garantirà la messa a dimora di un nuovo abete rosso in val di Fiemme sulle Dolomiti Trentine.