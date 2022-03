Jerry Calá a Cuneo per incontrare i fans e parlare del suo nuovo libro

jerry Calà (all'anagrafe Calogero Alessandro Augusto Calá), attore di culto, comico e oggi anche romanziere, sarà a Cuneo 16 aprile.

Calà, ospite della Associazione Culturale Ego Bianchi incontrerà i suoi fans presso la sede della stessa, in via Schiaparelli e si presterà per un "firmacopie" presso l'Ippogrifo Bookstore in corso Nizza 1.