Pocapaglia punta a un’unica scuola materna con quattro sezioni

Il Comune di Pocapaglia ha acquistato (in parte da un privato e in parte dall’istituto diocesano), per un valore di circa 64mila euro, un appezzamento di terreno in strada Valle a Macellai con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’unica nuova scuola materna.



La volontà del Municipio è quella di accorpare le due scuole già esistenti in frazione Macellai e nel capoluogo, realizzando un’unica struttura da quattro sezioni, in grado di accogliere un centinaio di bambini.



L’Amministrazione ha partecipato al bando nazionale per ottenere il finanziamento. Se il progetto verrà finanziato, i lavori avranno inizio nel 2023. Il sindaco Antonio Luigi Riorda tiene a sottolineare come "quello della nuova scuola materna è un progetto del 2019, facente parte del programma presentato dalla nostra lista elettorale".