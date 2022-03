Premiato il Maestro di judo Leonardo Nicosia a Robilante

Pur nella normalità di un allenamento, quella di ieri è stata una lezione speciale di judo per i judoka dell’Asd Judo Buzzi Unicem di Robilante. Infatti, atleti, dirigenti e maestri hanno ricevuto la visita prestigiosa del Prof. Fabrizio Marchetti, presidente del Comitato Regionale Fijlkam Piemonte e Valle d’Aosta.

Il dirigente, accompagnato dai massimi rappresentanti della Granda del Judo, ha assistito con interesse all’allenamento diretto dal Maestro Leonardo Nicosia sotto l’occhio attento del Presidente dell’Asd Paolo Torassa, esprimendo soddisfazione per la conduzione della palestra e per il numero dei judoka delle varie età iscritti alla palestra del Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante.

“Per noi – afferma Leonardo Nicosia, maestro cintura nera quinto Dan – si è trattato di un allenamento come tutti gli altri, solo con uno spettatore d’eccezione ad assistere agli esercizi di riscaldamento ed ai combattimenti tra cinture”.

“La pandemia – interviene Paolo Torassa, presidente dell’Asd Judo Buzzi Unicem – ha colpito duramente tutto l’ambiente sportivo, in particolare quello dilettantistico, nello specifico gli sport da palestra”.

La visita del Dirigente è stata anche l’occasione per la consegna al Maestro Nicosia della cintura bianca e rossa VI Dan conferitagli “motu proprio” dal Presidente nazionale Fijlkam Domenico Falcone “per la pluridecennale e meritoria opera da lei svolta a favore del Judo italiano e in considerazione delle tante benemerenze acquisite attraverso il sempre costante impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della nostra disciplina”, come recita la motivazione.

“Ringrazio – conclude Torassa - il Prof. Fabrizio Marchetti per la visita gradita e per le parole d’apprezzamento nei confronti della nostra associazione, piccola in confronto ad altre ben più strutturate, ma che negli anni ha colto e continua a cogliere ottimi risultati sportivi”. “Ringrazio il Presidente nazionale Falcone per l’iniziativa a favore del Maestro Leonardo Nicosia, Un Grande Amico con il quale collaboro fattivamente da anni”. “Ringrazio di cuore quanti da anni mi aiutano a portare avanti il discorso della disciplina sportiva del judo, ai ragazzi e ragazze che partecipano ed ai genitori che con fiducia ci affidano i propri figli”.

Presenti all’allenamento anche gli allievi dell’Asd Yamato Judo Boves, sempre allenati dal Maestro Leonardo Nicosia.