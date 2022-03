Un logo per Pro-tetto Migranti realizzato dagli studenti del Cravetta Marconi di Savigliano

Pro-tetto Migranti si vuole rifare il look, e per riuscire nell’impresa ha ingaggiato dei partner d’eccezione.



Le classi quarte e quinte dell’Indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’I.I.S. Cravetta-Marconi di Savigliano, seguite dai docenti: Prof. Marco Filippa, Prof.ssa Monica Lerda, Prof.ssa Mirella Sereno e Prof.ssa Rachele Viti, hanno creato tantissimi fantastici loghi per l'associazione.

Per scegliere si è chiesto aiuto ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Marconi dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII, che dopo aver conosciuto la realtà associativa, stanno dando il loro contributo valutando, guidati dalla professoressa Pistono e dal professor Cervelli, i 3 loghi più rappresentativi.

L’ultima parola spetterà ai tesserati dell'associazione che durante l’assemblea che si terrà a fine aprile decreteranno il logo vincitore che rappresenterà Pro-tetto!

"Un grazie di cuore agli Istituti saviglianesi e ai coordinatori Professori Filippa e Pistono, che ci danno dimostrazione di quanto sia bello collaborare ed essere parte attiva di un progetto. - scrivono i rappresentanti dell'associazione - In questi giorni è ancora attivo il tesseramento all’associazione, che permetterà di votare il nostro logo."



Per maggiori info: 340/1992605

integrazione.protetto@gmail.com

https://www.facebook.com/ProgettoProtetto/