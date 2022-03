“Bando Next Generation We": c'è anche Prazzo tra gli 88 comuni selezionati

A gennaio, il comune di Prazzo ha deciso di partecipare al “Bando Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo della Pubblica Amministrazione”. Promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, si è posto come obiettivo quello di aiutare nell’acquisizione di competenze e nel rafforzamento della struttura gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest, promuovendo come forza motrice di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio.



Rendere le amministrazioni locali maggiormente “a prova di futuro”. Attraverso questo bando, in modo particolare, la Compagnia di San Paolo mira a rafforzare le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) possano gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dalle linee di finanziamento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato nel 2021 dall'Italia per intraprendere percorsi di ripresa economica e sociale in risposta all’emergenza pandemica da Covid-19.



A conclusione delle procedure di valutazione, il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato il sostegno a 88 Comuni e Unioni di Comuni, selezionati tra le 180 candidature pervenute, per un impegno complessivo di 5.835.500 euro.



A Prazzo è stato determinato un sostegno di 60.000 euro. Tale contributo è finalizzato alla progettazione di un intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’area denominata "Ex Caserma Pisacane" in Prazzo Inferiore.



"Il significativo sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo all’iniziativa candidata" - commenta il sindaco Gabriele Lice - "rappresenta un’opportunità unica per un piccolo Comune come Prazzo, che necessita di nuove risorse e competenze esterne, per poter fruire in modo ottimale delle possibilità offerte dalle linee di finanziamento del PNRR. Pertanto, a nome mio personale, di tutta l’Amministrazione di Prazzo e della collettività che rappresento, esprimo profonda gratitudine e vivo ringraziamento alla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino".



Il “Bando Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo della Pubblica Amministrazione” fa parte del programma Nex Generation UE dell’Unione Europea, per la ripresa dell’Europa.