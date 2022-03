Come scegliere la giusta causa da supportare in azienda

Hai un business e vuoi fare beneficienza?

Donare una parte dei propri guadagni annuali è una pratica comune tra privati e aziende, un modo per fare del bene supportando organizzazioni non-profit impegnate in cause sociali, ambientali e così via.

Che sia quella di migliorare una brutta situazione locale o internazionale, sostenere i più deboli nella lotta alle malattie e alla fame, o proteggersi dalla guerra, esistono davvero tante cause da sostenere e azioni da compiere per diventare un’azienda impegnata nel sociale e fare del bene agli altri.

L’altruismo può anche offrire un ritorno economico, nonché una certa visibilità e approvazione da parte di un vasto pubblico che sostiene lo stesso tipo di cause e che condivide le stesse idee.

Se la tua compagnia ha deciso di fare beneficienza ma non sa ancora quale causa supportare, ecco qualche consiglio utile.

Scegli una causa in linea con la tua impresa

Perché tu possa offrire un supporto non solo economico, scegli una causa affine al tuo business e identità aziendale.

Sviluppi software per una specifica nicchia di mercato? Regala delle versioni gratuite a enti e aziende non-profit o che fanno solidarietà. Vendi prodotti interessanti e in linea con una specifica causa? Regalali ai più bisognosi e ottieni un ritorno d’immagine positivo.

Partecipa a eventi di volontariato

Supportare una causa con una portata territoriale locale è sempre una buona idea: cerca il prossimo evento non-profit nella tua zona a cui partecipare e contribuire.

Rendersi utili fa sentire meglio, e l’altruismo è un pregio fondamentale nel mondo sociale così come in quello aziendale, dove la collaborazione è la base di partenza per raggiungere gli obiettivi.

Una volta selezionato l’evento a cui partecipare e il contributo da offrire, fai in modo che tu e il tuo team indossiate qualcosa che renda la tua impresa strettamente legata alla causa in questione.

Un’idea è quella di acquistare dei braccialetti da personalizzare e indossare durante l’evento. È facile trovare dei braccialetti personalizzabili economici online e riceverli in ufficio in pochi giorni, così potrai distribuirli durante una raccolta fondi pubblica nonché a tutti i partecipanti all’evento.

Supporta cause care ai dipendenti

Se non sai quale causa sostenere, parlane con i tuoi dipendenti, dato che qualcuno di loro potrebbe già essere impegnato nel sociale, e scopri quale tema hanno più a cuore.

Quali cause amano sostenere i tuoi dipendenti? Inquinamento e sostenibilità ambientale, oppure lo sviluppo di una specifica zona della città?

Finché la causa non implica una presa di posizione politica o controversa, la tua azienda sarà libera di sostenerla pubblicamente e farlo sapere a tutti.

Promuovi il tuo business con il marketing non-profit piantando alberi in una zona che ne è stata privata, e vedrai che il volontariato farà del bene al tuo brand creando interesse e approvazione nelle persone, se sponsorizzato a dovere.

Per scegliere una causa da sostenere, guarda al tuo territorio e a ciò che ti circonda, facendo del bene agli altri e alla visibilità del tuo business.