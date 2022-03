Scoprire la Corsica on the road: i nostri consigli

La Corsica, isola montuosa appartenente al mar Mediterraneo, è una delle mete turistiche più ambite dalle persone, oltre che essere famosa per essere il luogo in cui è nato Napoleone Bonaparte. Geograficamente appartiene alla Francia ed è la terza isola più grande del territorio contando circa 339.178 abitanti. Viene considerata l'isola della bellezza, ed è la meta più ambita dagli innamorati che desiderano passare una vacanza all'insegna dello sport all'aperto ed escursioni.

Cosa visitare se si va in Corsica?

Se è la Corsica il luogo d'interesse per le proprie vacanze, come si può non citare Bastia, città al nord che, oltretutto, è un buon punto di partenza per il viaggio, grazie all'aeroporto e al porto che rendono più facile l'arrivo dalla Francia o dall'Italia, tramite i traghetti per la Corsica ed aerei. Bastia è la capitale economica di quest'isola, ed i più importanti luoghi dove trascorrere le giornate sono: Piazza San Nicola, il mercato, la cittadella di Bastia, la Cattedrale di Santa Maria, il porto vecchio e la chiesa di San Giovanni Battista. Invece, se è fare un tuffo nelle splendide spiagge di Bastia quello che si cerca, è consigliato nuotare ad Arinella, un maestoso luogo arricchito da tante attività nautiche, le spiagge della Marana, situate molto vicine ad Arinella, ed anche la spiaggia di ciottoli di Toga, facilmente raggiungibile a piedi dal centro in 5 minuti.

Viaggiare in traghetto, il modo migliore per arrivare in Corsica

Sono molteplici i motivi per cui sempre più persone scelgono di arrivare in Corsica col traghetto, in primo luogo è quello di avere più città da cui partire (in Italia i principali porti da dove si parte per la Corsica sono: Livorno, Piombino, Santa Teresa di Gallura, Genova e Savona).

Oltretutto, in primavera e in estate, durante la giornata, partono molti traghetti che accertano un collegamento eccezionale, così da poter decidere in totale libertà e secondo le proprie esigenze quando e come partire, tenendo conto della vacanza che si desidera. Un altro aspetto da non sottovalutare è il prezzo: i biglietti sui traghetti per tale meta sono più che accessibili se si prenota in anticipo sul sito https://www.traghettiperlacorsica.com, però se il viaggio in Corsica lo si vuole organizzare durante il mese di luglio o ad agosto, è consigliato prenotare con qualche mese di anticipo, così da garantire prezzi più "ristretti". Si può raggiungere la meta sia durante il giorno che durante la notte, anche se con la luce del sole la navigazione è più breve (4 ore fino alle 6.30), invece quelle notturne contano una durata minima di 9 ore e massima di 10 ore, per cui sarebbe più confortevole partire di giorno.

I traghetti per la Corsica permettono l'imbarco sia agli animali e veicoli oltre che per i passeggeri e hanno a disposizione attrezzature idonee, servizi e sistemazioni molto diverse tra loro in base alla percorrenza. Generalmente i passeggeri che viaggiano sia in orari diurni che notturni preferiscono alloggiare in delle cabine ed è possibile scegliere tra delle soluzioni meno costose come la classica poltrona ed il passaggio senza, però, avere alcuna sistemazione assegnata. Qualsiasi opzione si scelga, è consentito a ogni passeggero di accedere alle consuete aree comunali, alla ristorazione e ai luoghi di intrattenimento.

Viaggiare in aereo, aspetti positivi e nagativi

Sono presenti quattro aeroporti internazionali in Corsica, ovvero: Figari, Bastia, Calvi ed Ajacco, ma la nota dolente è che sono disponibili pochi voli dal nostro Paese, oltre che per il prezzo del biglietto, il quale è abbastanza elevato rispetto a quelli per il traghetto. C'è la possibilità di raggiungere la Corsica in aereo con compagnie low cost, però bisogna sempre tenere a mente che si deve considerare di dover fare almeno uno o due scali, per cui: il gioco vale la candela?

Le cose da tenere a mente prima di visitare questa meravigliosa isola sono molteplici, eppure, molto semplici, ma qualsiasi modo si scelga per partire o per tornare, qualsiasi luogo si voglia visitare, qualsiasi avventura si voglia vivere negli angoli dei posti magici della Corsica, l'importante è godersi la vacanza in totale relax, "staccare la spina" dal caos della città a cui si è abituati durante la routine, e voler ritornarci più volte per godere sempre più della Corsica.